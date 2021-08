Gretzky pomůže moravským obcím zasaženým tornádem

Ve stejný den jako jubilejní třicátý ročník hokejového Hlinka Gretzky Cupu začíná i dražba dresu Edmonton Oilers s číslem 99 a podpisem Wayna Gretzkyho. Zájemci ho budou moci získat od pondělní 14. hodiny do pátku 20. srpna. Vyvolávací cena byla stanovena na pět tisíc korun s tím, že výtěžek aukce pomůže obcím postiženým ničivým tornádem.

Klasický modrý dres Edmontonu s oranžovými a bílými prvky pochází ze zvláštní edice CCM Legends of Hockey. Zájemce, který ho vydraží, s ním získá i certifikát potvrzující, že byl podepsán v přítomnosti svědka a autenticita podpisu byla ověřena v předepsaném pětistupňovém řízení. Součástí certifikátu je unikátní hologram a číslo, pod kterým může majitel dres zaregistrovat na internetových stránkách pro sběratele sportovních memorabilií.

„Břeclav je s turnajem spojena již od roku 2002. Když se proto v zahraničí dozvěděli o nedávném ničivém tornádu, obdrželi jsme řadu projevů solidarity. S reprezentací Kanady, která se letos turnaje bohužel nezúčastní, jsme se domluvili, že regionu pomůžeme aukcí dresu s podpisem nejslavnějšího hokejisty planety. Vážíme si toho a chci poděkovat všem, kdo se na projektu podíleli – vedení Hockey Canada, vedoucím Edmontonu Oilers a především Waynu Gretzkymu," uvedl prezident Českého hokeje Tomáš Král.

Region na pomezí Břeclavska a Hodonínska postihlo koncem června ničivé tornádo. Řada nejhůře postižených obcí (Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice) se nachází v blízkosti Břeclavi, která je tradičním hostitelem prestižního mezinárodního turnaje hokejistů do osmnácti let. Turnaj pořádaný pod názvem Hlinka Gretzky Cup, se zde poprvé uskutečnil již v roce 2002 a od té doby probíhá – s výjimkou let 2007, 2008 a 2018 – na místním zimním stadionu nepřetržitě.