ČR - Finsko 3:4 SN Hokejová osmnáctka na Světovém poháru v Břeclavi prohrála s Finskem po nájezdech

29.7.

Čeští hokejisté do 19 let vyhráli nad o rok starším výběrem Dánska

Přípravný zápas hokejistů do 19 let ve Füssenu (Německo): Dánsko "20" - ČR "19" 2:3 (0:1, 0:1, 2:1) Branky: 60. Just, 60. Braendbard - 2. Soukup, 27. Rouha, 41. Mácha.