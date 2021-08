Před arénou v Pardubicích jsou další dvě pamětní dlaždice

Město začalo tradici pamětních dlaždic v roce 2017. Před arénou jich je 36. "My do Síně slávy uvádíme každý rok dva sportovce, při výběru jmen není kladen důraz jen na úspěchy sportovců, ale i na dlouholetou trenérskou práci," řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký (ČSSD).

Setkání bylo pro politika dnes víc osobní. Jan Procházka ho trénoval na sportovním gymnáziu. Trenér vychoval Jiřího Welsche, který hrál i v NBA, nebo Martina Peterku, účastníka letošní olympiády.

"Sám jsem si prošel trenérskou školou pana Procházky, svou hráčskou dvanáctinou jsem přispěl k řadě šesti kadetských titulů. Pro mě to bylo dneska velmi osobní," řekl Rychtecký.

Procházka se podle svých slov trochu vyděsil, když se dozvěděl, že jeho jméno bude na pamětní desce. "Za prvé nemám tyhle oficiální akce moc v milosti a za druhé jsem nevěděl, jestli si to úplně zasloužím," řekl ČTK basketbalový trenér.

Před arénou se před hokejovými zápasy srocuje vždy hodně lidí, mohou poznat i sportovce nejen z hokejové branže, což je podle Procházky dobře. "Jména si připomenou, což by mohlo sportu pomoct, jsou tu zastoupené všechny sporty," dodal Procházka.

Bývalý československý hokejový útočník Novák si po oznámení, že bude mít pamětní dlaždici v Pardubicích, uvědomil, že už je starý a že všechno rychle uteklo. "Je to poděkování. Lepší by bylo, kdyby mi řekli, že zítra odpoledne máme zápas a mám přijít do kabiny, ale takový je život. Věk nejde zastavit, je to na světě jediná spravedlnost," řekl.

Novák chvíli hrál v zahraničí, dělal také trenéra. Žil hlavně ve Švýcarsku. Sportovní kariéru ale nakonec ukončil a dlouhodobě se živí podnikáním v realitách a hotelnictví. "Když přišla změna režimu, začal jsem podnikat, jsem za to rád, zabezpečil jsem svoji rodinu. Baví mě to, pracuje v tom celá rodina. Sport je příležitost. Otevíral dveře. Ve Švýcarsku bych se jinak k lidem, kteří byli špičkou ve svém oboru, nikdy nedostal," řekl Novák.

Podle Rychteckého příští rok před arénu přibudou další dvě jména, tradice Chodníku slávy bude pokračovat. Svoji připomínku tam má aviatik Jan Kašpar, hokejista Dominik Hašek, stolní tenistka Libuše Uhrová, reprezentant v cyklistice Václav Machek, kanoista Martin Doktor, plavkyně Ludmila Jelínková, hokejista Ota Janecký, atlet Pavel Studnička nebo hokejista Vladimír Martinec.