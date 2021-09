HOKEJ ONLINE: Český mistr znovu na kolenou! Vylepší bilanci Boleslav?

Postup do play off už by se rovnal malému zázraku. Hokejisté Třince i Mladé Boleslavi jsou ve svých skupinách Ligy mistrů po třech zápasech bez výhry, přesto ještě hodlají bojovat. Oceláři hostili švédský Leksand (konečný stav je 1:3), Středočeši o tři hodiny později rozehrají svůj duel na ledě IFK Helsinky. Utkání můžete sledovat na Sport.cz v podrobných online reportážích.