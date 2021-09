Zemřel Ladislav Lubina

Rodák ze Dvora Králové nad Labem naposledy vedl prvoligový Prostějov, který převzal před necelými dvěma roky. V létě před startem sezony 2020/21 ale v pozici hlavního trenéra klubu z vážných osobních důvodů nečekaně skončil.

Jako hráč získal Lubina s národním týmem nejen bronz na hrách v Albertville, stejně cenný kov si odvezl i ze světových šampionátů v letech 1990, 1992 a 1998. Za československou a později českou reprezentaci odehrál dohromady 121 zápasů, v nichž vstřelil 26 branek.

Na klubové úrovni působil v nejvyšší soutěži v Pardubicích, s nimiž v roce 1989 získal mistrovský titul, Jihlavě a Třinci. Je členem Klubu hokejových střelců, v němž jsou hokejisté, kteří vstřelili v domácí nejvyšší soutěži a reprezentaci alespoň 250 branek. Lubina jich nasázel 362...

Po konci hráčské kariéry, kterou si vyzkoušel i ve Finsku, Německu a Švýcarsku, přesedlal na trenérskou dráhu. V extralize jako hlavní kouč vedl Pardubice, Brno a Slavii, coby asistent pomohl Dynamu před devíti lety k titulu. Trénoval rovněž na Slovensku či v Kazachstánu.

V červenci 2008 zavinil Lubina v obci Trotina na Královéhradecku vážnou dopravní nehodu. Se svým vozem vjel do protisměru, kde se bočně srazil s protijedoucím náklaďákem. Osobní vůz následně narazil do dalšího automobilu, kamion po nárazu vjel do protisměru, kde narazil do dodávky, ve které zahynul otec bývalého bývalého fotbalisty Vratislava Lokvence.

Ladislav Lubina (vzadu uprostřed) na střídačce hokejové Slavie.

Vlastimil Vacek, Právo

Lubina z místa nehody utekl, až po několika hodinách se přihlásil na policii. Podle neprokázaných spekulací proto, aby nebylo možné zjistit alkohol v krvi. O necelý rok poté byl za způsobení nehody, útěk od ní a neposkytnutí pomoci odsouzen na dva roky podmíněně.