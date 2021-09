Bojoval o život! Bývalý sparťan promluvil o děsivé události

Zhruba před měsícem totiž musel podstoupit boj o život poté, co mu během návštěvy posilovny praskla céva v hlavě.

Přestože prognóza na přežití nebyla úplně nejlepší, zdá se, že z velkého průšvihu vybruslil bez následků.

Devětatřicetiletý rodák z Oulu, který žije v Tampere, o děsivé události promluvil s novináři během tamního čtvrtečního derby mezi Tapparou a Ilvesem.

Ex-kiekkotähti Ville Koistinen, 39, kävi lähellä kuolemaa – valtimo repesi päästä: ”Kirurgi soitti jo vaimolle” https://t.co/bD4DEhlLCE — Ilta-Sanomat (@iltasanomat) September 16, 2021

„Šel jsem si zacvičit do posilovny a najednou se mi začala točit hlava. Nejdřív jsem si sedl, ale pak jsem šel za personálem posilovny, a to už jsem jednu nohu táhl za sebou. Ostatní rychle pochopili, co se děje, a zavolali záchranku. Ještě si pamatuju, jak jsem nastupoval do sanitky, pak mám týden naprostou tmu," vyprávěl Koistinen pro list Ilta-Sanomat.

V hlavě bývalého hokejisty praskla ucpaná céva, což způsobilo masivní krvácení do mozku.

„Pak nastal velký spěch a tříhodinová operace," prozradil. Koistinen následně strávil deset dnů na jednotce intenzivní péče a následně ještě absolvoval pětidenní pobyt na klasickém lůžku v univerzitní nemocnici v Tampere.

Podle lékařů je v podobných případech prognóza přežití 50 na 50. V každém případě i při přežití zůstávají většinou trvalé následky neurologického charakteru. Obránce, jenž nastoupil za Spartu v sedmi zápasech a minulou sezonu ukončil kariéru v dresu Hämeenlinny, se ale i těmto komplikacím nakonec vyhnul a zatím se jeví být zcela zdráv.