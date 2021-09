Šéf hokeje Král oznámil, že o sobě nechá hlasovat

Prezident hokejového svazu Tomáš Král svolal na středu jednání výkonného výboru, který se má v tajném hlasování vyjádřit, zda bude dál ve funkci. Král při hlasování nebude. Oznámil to na pondělní tiskové konferenci. Na ní obšírněji promluvil k informacím, že za minulého režimu byl tajným spolupracovníkem vojenské kontrarozvědky StB, když na konci 80. let během povinné vojenské služby donášel na svého nadřízeného a měl udat vojína, který udržoval kontakty do kapitalistických zemí. Potvrzují to i zveřejněné dokumenty Archivu bezpečnostních složek.

"Moje funkce je funkce volená, do níž jsem volen jasně daným způsobem. A bude jen na členech výkonného výboru, zda budu mít i nadále jejich důvěru," vyjádřil se dnes Král.

V tajném hlasování členů výkonného výboru jsou pro odvolání prezidenta podle stanov nutné dvě třetiny. Král na dotaz Sport.cz uvedl, že ve funkci skončí i v případě, že se tak vyjádří třeba i jen polovina vedení.

Kdo patří do vedení svazu? Vedle Krále viceprezidenti Petr Bříza, Aleš Pavlík, Libor Zábranský, členové Marek Chmiel, Jaromír Jágr, Milan Vacke, Daniel Sadil, Bedřich Ščerban, Jiří Šindler a Jiří Šlégr.

Spolupráci opět potvrdil

Údaje, které byly zveřejněny v uplynulých dnech, označil Král z osmdesáti procent jako nepravdivé, nicméně spolupráci s vojenskou kontrarozvědkou opětovně potvrdil.

Podle něj to více méně vyplynulo z reality jeho života na vojně (v Plzni na štábu divize). Jeho působiště bylo v bezprostřední blízkosti kanceláří kontrarozvědky, se kterou coby absolvent práv a s ohledem na své zařazení během služby byl v každodenním kontaktu.

Po několika týdnech byl právě zástupci kontrarozvědky vyzván, zda-li by neposkytoval informace o svém nadřízeném majorovi.

"Ptali se mě na velitele s tím, že v něj nemají důvěru, že pije, dělá průsery a mají podezření, že tam může docházet k úniku informací typu přísně tajné," uvedl Král. Svolil s tím, že chtěl vojenskou službou projít bez problémů a hledal možnosti k tomu, jak by i při ní mohl trávit, co nejvíce času s rodinou (manželkou a půlroční dcerou).

Prezident Českého hokeje Tomáš Král.

Roman Vondrouš, ČTK

"Říkal jsem jim (kontrarozvědce) o něm (veliteli), že pije a že je pod pantoflem, to tam ale věděl každý. Chlastalo se tam, to teda jo," uvedl Král s tím, že svého velitele ihned informoval o tom, co po něm kontrarozvědka chce.

Podle spisu, ze kterého jako první citoval deník Sport, absolvoval během necelého roku 22 konspirativních schůzek. "Vzpomínám si na tři, maximálně na pět." řekl Král.

Odmítl, že by podepsal nějaký vázací akt. Vyjádřil se, že nikde (u nadřízeného) neinstaloval odposlouchávací zařízení. "Ani to neumím."

Tvrdil též, že si nevzpomíná ani na vojína, kterého měl udat, že má kontakty či příbuzenstvo na Západě a že proto musel odejít ze štábu, kde působil.

Prezident Českého hokeje Tomáš Král vystoupil na tiskové konferenci, kde se vyjádřil ke kauze spolupráce s vojenskou kontrarozvědkou.

Roman Vondrouš, ČTK

Král připustil, že na konci vojny dostal od zástupce kontrarozvědky dotaz, jestli by neměl zájem pracovat dál pro tajné služby. "Já řekl, že rozhodně ne. Tohle (před tím) jsem bral jako součást vojny, tím to je pro mě vyřízený," pokračoval 57letý advokát Král, jenž stojí v čele českého hokeje 13 let.

Není podle něj divné a nezpochybňuje to jeho některá tvrzení, když jej žádali o další spolupráci i přesto, že jim po celou dobu nedodával žádné zásadní informace? "To se musíte ptát jinde," reagoval Král.

Uvedl též že se nehodlá v souvislosti s kauzou omlouvat. "Nikdo nebyl na základě mé spolupráce nějak řešen nebo postižen. Nemám se za co stydět. Nemám problém se omluvit, když něco podělám. Když ale není komu se omlouvat nebo jde o omluvu v obecné rovině, tak se omlouvat nebudu, protože nebudu hrát divadlo, že to tak cítím, protože já to tak necítím," sdělil.