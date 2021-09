ŽIVĚ: Šéf hokeje Král na tiskovce oznámil, že o sobě nechá hlasovat

Prezident hokejového svazu Tomáš Král svolal na středu jednání výkonného výboru, který se má v tajném hlasování vyjádřit, zda bude dál ve funkci. Oznámil to na pondělní tiskové konferenci. Na ní se obšírněji vyjadřuje k informacím, že za minulého režimu byl tajným spolupracovníkem vojenské kontrarozvědky StB, když na konci 80. let během povinné vojenské služby mimo jiné donášel na svého nadřízeného a udal vojína, který udržoval kontakty do kapitalistických zemí. Potvrzují to i zveřejněné dokumenty Archivu bezpečnostních složek. Sport.cz vám Královou tiskovku nabízí živě ve videopřenosu.