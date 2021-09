Hokejista v ukrajinské lize dostal trest do konce zápasu za rasistické gesto

Ukrajinský hokejový reprezentant Andrij Deniskin byl vyloučen v nedělním ligovém utkání za rasistické gesto k soupeři. Útočník Kremenčuku se po šarvátce s jedním z hráčů Donbassu Doněck dostal do hádky s americkým obráncem tmavé pleti Jalenem Smereckem, při které naznačil loupání a pojídání banánu. Rozhodčí ho za to vyloučili do konce zápasu.