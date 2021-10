Jsme rozčarovaní! Asi někomu pořádně ležíme v žaludku, zuří Slovan, že mu odebrali tři body

Podle pravidel musejí mít kluby ve slovenské extralize na soupisce pro utkání alespoň dva hráče ročníku 2002 nebo mladších. Pokud tak neučiní, musejí tato místa zůstat prázdná. Jenže Slovan nasadil jen jednoho hráče do dvaceti let.

„Soutěžní řád v takovém případě umožňuje zachovat výsledek, kterým zápas skončil na ledě, stejně jako osobní statistiky hráčů. Zároveň však umožňuje odečíst tři body na konci základní části," uvedl člen ligového rady extraligy a manažer sportovního oddělení slovenského hokejového svazu Rastislav Konečný.

V praxi to znamená, že po skončení dlouhodobé fáze soutěže budou Slovanu odebrány tři body. Trenčínu, který neúspěšně žádal o kontumaci, se ale nepřipíšou. Bratislavský celek přesto zuří a proti rozhodnutí se odvolá.

„Jsme zklamaní a rozčarovaní. Nemůžeme se ubránit dojmu, že Slovan někomu v slovenském hokejovém hnutí pořádně leží v žaludku. Za téměř identické pochybení v nedávné minulosti byly jiným klubům uložena pouze napomenutí. Slovanu ale vzali sportovně získané tři body ze zápasu, ve kterém jasně dominoval," uvádí se ve stanovisku na webu klubu.

Slovan prý o novém nařízení nic nevěděl, protože bylo uvedeno v platnost na poslední chvíli před startem sezony. Dříve navíc platilo, že stačilo mít na soupisce jednoho hráče U20 a jednoho U21, což by Slovan minulý pátek proti Trenčínu splňoval.

„Z celého případu je nad slunce jasné, že Slovan si teoretickou výhodu v podobě nasazení jednoho staršího hráče nevytvořil úmyslně. I když samotná Asociace profesionálních hokejových klubů (APHK) tvrdí, že o změně příslušné směrnice rozhodla už začátkem léta, náš klub, který sice není členem APHK, ale je legitimním účastníkem extraligy, o něm ani jednou formální, či neformální neinformovala," pokračuje vedení Slovanu.

Kromě asociace má bratislavský klub připomínky i k fungování svazu. „Oficiálně rozhodl o změně směrnice pouze 48 hodin před úvodním zápasem a informoval o tom elektronickou poštou per rollam necelých 24 hodin před zápasem. Bez ohledu na to, co si myslet o úrovni komunikace svazu je zarážející a vysoce neprofesionální, aby se o takové důležité věci, která ovlivňuje strategii tvorby kádru každého klubu před novou sezonou, rozhodovalo pár hodin před začátkem soutěže," tvrdí Slovan, jehož rezervní tým působí ve druhé nejvyšší soutěži a je složen převážně z mladíků, takže by nebyl problém některého z nich vytáhnout na soupisku áčka proti Trenčínu.

„Na závěr už jen odkaz fanouškům Slovanu, ale i těm ostatním, kteří náš klub nemusí: Možná mnohým rozhodnutí ligového rady udělalo předčasné Vánoce, Slovan se však z tohoto případu rychle otřese a vrátí se silnější," uzavírá klub ze slovenské metropole.