Hokejová Sparta je blízko postupu do play off Ligy mistrů, Třinec slaví první body

Hokejisté Sparty si v Lize mistrů v rámci skupiny A poradili s německým Bremerhavenem 5:2 a po čtvrté výhře se posunuli do čela skupiny. Pražané se tak výrazně přiblížili postupu do play off. Dařilo se i druhému českému zástupci. Úřadující český šampion Třinec vyhrál nad Slovanem Bratislava 3:0 a zaznamenal první body v soutěži.