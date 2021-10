Hokejový útočník Koblížek končí po osmi letech v Oulu

Koblížek odešel do Finska v 15 letech z Komety Brno, přes mládežnické výběry se prosadil do A týmu, s nímž v roce 2018 získal mistrovský titul. Doposud v nejvyšší finské soutěži odehrál 162 zápasů, vstřelil 31 branek a přidal 55 asistencí. Tři góly a sedm asistencí nasbíral ve 29 utkáních play off.

V aktuální sezoně nastoupil Koblížek k šesti zápasům a má dvě asistence.