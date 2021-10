Sedm možných soupeřů pro Spartu! Koho jí přisoudí páteční los Ligy mistrů?

Už v pátek v poledne se hokejisté pražské Sparty dozvědí svého soupeře pro osmifinále play off Ligy mistrů. Svěřenci kouče Josefa Jandače budou coby jeden z vítězů osmi základních skupin mezi nasazenými a los ve švýcarském Zugu jim přisoudí jeden ze sedmi týmů, které postoupily z druhého místa (na švédské Växjö, které potkala ve skupině, Sparta narazit nemůže). Kteří soupeři v boji o čtvrtfinále se Pražanům nabízejí?

Sparta sice na úvod základní skupiny A prohrála ve Växjö, následná série pěti vítězství jí ale zajistila postup z prvního místa. Osmifinále, které se hraje na dva zápasy a postoupí tým s lepším skóre z obou duelů, by tak měla začít venku a odvetu pak sehrát doma. První zápasy bojů o čtvrtfinále jsou na programu 16. a 17. listopadu a odvety o týden později.

„Chtěl bych do Švýcarska, ať si ho trošku užijeme. Město si tolik neužijeme, ale vidět cestou alespoň přírodu a okolí by bylo hezké," prohlásil po postupu sparťanský útočník Filip Chlapík.

Možní soupeři Sparty pro osmifinále Ligy mistrů: Curych (Švýc.) Mannheim (Něm.) Mnichov (Něm.) Skelleftea (Švéd.) Leksand (Švéd.) Rouen (Fr.) Bolzano (It.)

Pokud by se mu přání splnilo, znamenalo by to, že z osudí Spartě bude v pátek vytažen Curych, který ve skupině nechal za sebou Mladou Boleslav.

Dalšími možnostmi jsou dva kluby ze Švédska - Skelleftea a Leksand (ve skupině dvakrát porazil třinecké Oceláře), lídr německé ligy Mnichov a druhý tým tabulky stejné soutěže Mannheim.

Patrně nejschůdnějšími protivníky by byl francouzský Rouen, kterému patří v tabulce domácí soutěže až šesté místo, nebo italské Bolzano. To se nachází až na osmé příčce mezinárodní soutěže ICEHL (bývalá EBEL), pět míst za Znojmem.