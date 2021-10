Čachry v českém hokejovém klubu! Máte padáka! Nebo ne, zůstaňte...

Nad tím, co se aktuálně děje v českém hokeji zůstává nejednou rozum stát. V letošní sezoně se druholigovém klubu Drtičů z Hodonína zatím příliš nedaří, proto sáhl ke změnám v kádru - to je logické. Co však působí rozpaky je to, že dva hráče klub propustil a vzápětí je vzal zpět.