Erbanová dostává od kouče šanci. Bude bojovat o olympiádu v Pekingu

„Věděli jsme o Káje, že je fantastická bruslařka. Další její výhodou je ohromný tah na branku a nebojí se hrát s pukem, ukázala nám i dobré věci třeba v oslabení. Nesmírně pozitivně se na ni projevuje působení ve Švédsku. Udělala velký pokrok, hokejové instinkty lepší každým tréninkem," ocenil Pacina.

Vyzdvihuje naprosto profesionální přístup Erbanové. „Přesně ví, na čem má pracovat, a jde si za tím. Nejdříve jsem si myslel, že Káju pošleme domů mezi prvními, ale její výkony v tréninku i v přípravě proti Dánkám mě přesvědčily, aby s týmem zůstala," uvedl Pacina. „Neměla nominaci vůbec jistou, ale je mi sympatické, jak usilovně o ni bojovala. Ukázala svůj přínos pro tým, zároveň je to i skvělá holka do kabiny," řekl na adresu legionářky z Almtuny.

Při středečním posledním zúžení kádru se nakonec nedostaly do sestavy obránkyně Klára Seroiszková a útočnice Agáta Sarnovská. „Každý tým je nějakou mozaikou, kdy má každá lajna nějakou roli. Čekali jsme v podstatě do poslední chvíle a není to tak, že by ty dvě odvedly špatný výkon, to vůbec ne. Hráčky před nimi byly lepší v tom, že zapadají lépe do našeho systému. Rozhodlo pár malých detailů," komentoval uzavření soupisky Pacina.

Úvodní zápas sehrají české reprezentantky ve čtvrtek od 16.00 h proti Norsku. „Je to agresivní a zároveň velice disciplinovaný tým, který nás velice dobře prověří. Norky jsou výborně koučované, dobře bruslí a budou bojovat. Do zápasu musíme jít, jako bychom hráli proti nejlepšímu celku světa a jedině tak ustojíme i tlak velkého očekávání," prohlásil Pacina.

Boj o jedinou letenku do Pekingu pak hokejistky završí v sobotu proti Polsku a v neděli proti Maďarsku s úvodním vhazováním vždy v 16 hodin.