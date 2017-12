Hokejová dvacítka v generálce na MS podlehla Finsku

Čeští hokejisté do 20 let prohráli v páteční generálce na mistrovství světa v Buffalu 2:4 Finsku. Trenér Filip Pešán po utkání v Niagara Falls oznámil konečnou nominaci na šampionát, v níž jsou tři brankáři, osm obránců a 14 útočníků. Češi, kteří touží po třinácti letech ukončit čekání na medaili, vstoupí do turnaje úterním duelem proti Rusku.