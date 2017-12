Férové gesto bývalého hráče Plzně Petra Frühaufa

Krátce před koncem druhé třetiny za stavu 1:0 pro Poprad odpískal rozhodčí faul na obránce Trenčínu. Frühauf se však rozhodčímu přiznal, že o faul nešlo, hráč Popradu nemá být vyloučen a hlavní arbitr trest odvolal. „Jsou i větší věci, než hokej a přijde mi to jako přirozená věc," řekl Frühauf po utkání. „Samozřejmě, přesilovka by nám byla pomohla, ale jsme parta, která chce vyhrávat tak, jak se má. Není to o hokeji, ale o člověku," uvedl klub na své webové stránce.

Frühaufovo gesto ocenil na závěrečné tiskové konferenci i trenér Popradu Marcel Ozimák. „Chci vyzdvihnout gesto Petra Frühaufa, který se přiznal, že faul na něho nebyl. Je to chlapský čin, který si zaslouží pochvalu," řekl kouč Popradu.

Lídr tabulky Trenčín nakonec prohrál domácí utkání s Popradem 0:2. Navzdory porážce si Trenčín udržel první místo v tabulce s náskokem šesti bodů před Zvolenem. Poprad je šestý.

Frühauf hrál v české lize postupně za České Budějovice, Hradec Králové, a Plzeň.