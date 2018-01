Kanada slaví, po třech letech znovu ovládla MS hokejistů do 20 let

Kanadští hokejisté porazili ve finále mistrovství světa hráčů do 20 let v Buffalu Švédsko 3:1 a slaví už 17. titul. Vyrovnanou bitvu rozhodl pro nejúspěšnější zemi historie vítěznou brankou v čase 58:20 útočník Tyler Steenbergen, který se trefil poprvé na turnaji. Výsledek ještě pečetil při power play do prázdné branky Alex Formenton.