Zase je to fotbalový výsledek z Ligy mistrů, smál se liberecký gólman Janus po remíze s Växjö

Naposledy chytal gólman Liberce Jaroslav Janus ostrý zápas ještě v minulém roce před Vánocemi. Po delší době se opět postavil do branky v prvním semifinále Ligy mistrů proti Växjö a vychytal nadějnou remízu 1:1. Na začátku druhé třetiny mu však bylo ouvej. Chyboval, vyjel ven z branky, aby puk odpálil do bezpečí. Jenže nešťastně nahrál soupeři a umožnil lídrovi švédské ligy otevřít skóre.

Co se tam stalo?

Puk se tam trochu kutálel, bál jsem se ho trefit silněji, aby nevyletěl mezi fanoušky. Určitě je to moje chyba, beru to na sebe. Jsem rád, že kluci dali alespoň jeden gól, je to 1:1 a do Švédska pojedeme prakticky za stavu 0:0.

Co jste si v tu chvíli pomyslel?

Hlavně jsem to chtěl hned pustit z hlavy. Kdybych nad tím nějak hodně přemýšlel, tak by mi to pak určitě svazovalo ruce. Vše jsem se snažil zjednodušit, další rozehrávky jsem se snažil dát na jistotu, forhendem přes plexisklo, a jsem rád, že to dopadlo takto.

Jak těžké bylo chytat ostrý zápas po delší době?

Osobně jsem se cítil výborně. Hlavně si je potřeba nic nepřipouštět a makat na tréninkách. Trenéři se takto rozhodli, v extralize chytá Roman (Will) a chytá výborně. Pro mě osobně určitě není dobře, když nechytám, v podstatě jsem měsíc stál. Ale snažil jsem se trénovat, makat. Není to jednoduché, kluci mi však určitě pomohli, takže jim děkuji.

Jak byste utkání celkově zhodnotil?

Myslím, že i kluci se cítili výborně. Bruslařsky jsme s nimi stíhali a hráli jsme jednoduše. Nechtěli jsme nic vymýšlet. V přesilovkách jsme mohli dát nějaké góly, bohužel se to nepodařilo. Myslím, že to byl vyrovnaný zápas a teď je potřeba hlavně dobře zregenerovat, už v pátek nás čeká další utkání.

Zmínil jste přesilové hry, Liberec měl opět dvě téměř minutové pět na tři. Proč se vám je v poslední době nedaří proměňovat?

Nevím. Oproti extralize například chybí Marek Kvapil... Ale Švédi střely i dobře blokují, nejde říci, že bychom přesilovku hráli u nás ve třetině.

Potvrdilo Växjö jako lídr švédské ligy svou sílu?

Ligu vedou o třináct bodů, ale každý zápas je jiný. Například poslední zápas doma prohráli s posledním týmem... Je to hokej, hraje se šedesát minut. A když budeme hrát zodpovědně celých šedesát minut a pomáhat jeden druhému, hrát jde s každým.

Jste tedy před odvetou s remízou 1:1 spokojený?

Zase je to takový fotbalový výsledek z Ligy mistrů... Je to opravdu o jednom gólu, hodně těsné. Soupeři velmi dobře brání. Většina střel je z vrcholu kruhů, od modré čáry, všechny týmy se snaží tlačit před bránu. Musíme hrát stále takto stejně a góly přijdou.