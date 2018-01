Je to život, nebo smrt, říká po zklamání ve Finsku Krajíček

Program nabitý téměř jako v NHL zažívají v lednu hokejisté Třince. V deseti dnech musejí zvládnout pět utkání, i přelet do téměř dva tisíce kilometrů vzdáleného finského Jyväskylä, kde v úterý večer v prvním semifinále hokejové Ligy mistrů prohráli 2:4.

„I přes porážku jsme se přesvědčili, že jsou hratelní. Nemáme hlavy dole. V první a třetí třetině jsme je přehráli. Ve druhé jsme si výsledek ale pokazili. Možná jsme se na pár minut nekoncentrovali tak, jak bychom měli. Třikrát jim to tam proletělo od modré, z toho dvakrát v přesilovce, a to nás stálo zápas. Mají zkušený tým a uměli toho využít. Jít na mezinárodní scéně do tří, a ještě jim k tomu nabídnout čtyřminutovou přesilovku jako bonus, si prostě nemůžeme dovolit," upozorňuje obránce Třince Lukáš Krajíček.

Na dlouhé vstřebávání porážky ale Třinečtí nemají čas. Dříve, než se v úterý 16. ledna oba celky utkají v odvetě na třineckém ledě podruhé (od 17 hodin), přivítají Třinečtí v pátek Mladou Boleslav a v neděli Kometu Brno. Proto musejí rychle přepnout do extraligového módu.

Teď sbírat body doma

„Možná je to i dobře. Je to za námi, zápasy jdou rychle za sebou, a tak porážku s Jyväskylä brzy vypustíme z hlav," míní Krajíček. „Teď potřebujeme sbírat body v extralize. Doma se nám v ní teď úplně nevedlo, proto se na ty dvě utkání musíme extrémně soustředit. Na Ligu mistrů se začneme připravovat zase až od pondělí," přemítá.

S tím, jaké je to hrát zápasy téměř obden má třinecký kapitán, jenž si zahrál v dresu Philadelphie ve finále Stanley Cupu, bohaté zkušenosti. „Nejde přemýšlet nad tím, jestli máme síly, nebo ne. Teď je to buď život, nebo smrt. Jsme jeden zápas od finále, na ledě necháme všechno. Hrajeme o prestižní trofej a těch za kariéru moc vyhrát nemusíme. Obzvláště, když máme velkou šanci hrát finále Ligy mistrů na domácím ledě," připomíná Krajíček, že Třinečtí berou evropskou soutěž opravdu vážně.

Na druhou stranu zkušený bek vítá, že před sebou mají Třinečtí sérii domácích zápasů. „V prosinci jsme byli pořád někde pryč. Už i žena mi nadávala, že vůbec nejsem doma, takže už se docela těším, až si zase užiju rodinu," říká Krajíček. „Dělám si legraci. Ale máme dvě děti, takže to je pro manželku náročné. Těším se, že jí teď konečně zase trochu pomůžu a že si děcka i užiju," přiznává 34letý hokejista.