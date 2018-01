Slováci kvůli účasti asistenta reprezentačního trenéra na olympiádě zřejmě přeloží ligová utkání

Országh je totiž nejen asistentem reprezentačního trenéra Craiga Ramsayho, ale i hlavním koučem Banské Bystrice. Klub ho na olympiádu nechtěl pustit, protože hlavní trenér by chyběl na lavičce až v sedmi utkáních. Slovenská nejvyšší hokejové soutěž se totiž paradoxně nepřeruší ani v průběhu olympijských her a úřadující mistr nechtěl nastupovat bez hlavního trenéra v rozhodujících utkání před play off.

„Do Pchjongčchangu poletí až tři naši klíčoví hráči a nechtěli jsme ztratit i hlavního kouče," nechal se slyšet šéf banskobystrického klubu Juraj Koval.

Prezident Slovenského svazu ledního hokeje Martin Kohút v sobotu zatelefonoval šéfům všech ligových klubů, kterým navrhl přeložení čtyř kol nejvyšší soutěže. V průběhu olympiády by se tak odehrála pouze tři kola.

Rozhodnutí padne ve čtvrtek

„Tento scénář si dokážeme představit," reagoval Koval. Server sport.sk v pondělí napsal, že Kohút má souhlas i ostatních klubů a výkonný výbor hokejového svazu by měl ve čtvrtek rozhodnout o přeložení čtyř kol nejvyšší soutěže. „Souhlasili jsme v zájmu slovenského hokeje," reagoval šéf klubu z Nitry Miroslav Kováčik. „Pokud se to odhlasuje, Országha na olympiádu pustíme," dodal Koval.

V nominaci Slovenska na OH je deset hráčů z domácí ligy. Bez svých opor se budou muset obejít vedle Banské Bystrice také Trenčín, Košice, Nitra a Liptovský Mikuláš.

V nominaci slovenských hokejistů pro zimní olympijské hry v Pchjongčchangu je čtrnáct hráčů působících v české extralize, včetně všech tří brankářů Jána Laca ze Sparty, Branislava Konráda z Olomouce a královéhradeckého Patrika Rybára.