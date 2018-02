Kvůli letu do vesmíru se Jágr málem nevrátil do Česka

Tisková konference s Jaromírem Jágrem po jeho návratu z Calgary se nenesla jen ve vážném duchu. To by snad ani nebyl on. Přiznal, že se do České republiky málem vrátil se zpožděním. Hrozilo totiž, že mu uletí letadlo. Proč? Mohlo za to jedno setkání při přestupu na letišti v Amsterdamu. Potkal totiž člověka, který měl stejnou zálibu jako on. Kosmonautiku, gravitaci, lety do vesmíru. To Jágra hodně láká. Kdy se tam tedy vydá on sám? Odpověď vás překvapí! Podívejte se na naše video.