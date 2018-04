Jágr: Kdybych poslouchal, hrál bych stále v NHL

Hokejové Kladno bojuje o extraligu v baráži, poslední tři zápasy vyhrálo a šéf je spokojený. Jaromír Jágr radí na střídačce a do výstroje se nechystá. „Když vidím, jak náš tým šlape, tak bych to nechal, jak to je,“ řekl ve středu na křtu knihy Pavla Koláře šestačtyřicetiletý útočník, který kvůli zranění kolene netrénuje podle svých představ, ale i přes své roky ještě nekončí, naopak věří ve schopnosti věhlasného fyzioterapeuta.

Jaromír Jágr by chtěl zůstat až do konce baráže jen na střídačce.

„Nemíním končit. Doufám, že mi ještě kariéru prodlouží," usmál se Jágr. Když kladenský odchovanec potřeboval vyléčit zdravotní neduhy, sebral se Kolář a letěl za nejproduktivnějším Evropanem v NHL i do Pittsburghu, aby mu pomohl s třísly. „Toho si hodně vážím, měl tu své pacienty, on se vlastně obětoval," děkoval a vzpomínal Jágr, který se zná s touto lékařskou kapacitou už dvě desítky let.

„Vysvětlil mi, jak pohyb funguje. Ukázal mi, že když mám něco s tříslem, tak blok může jít z břicha, ramene, zad. Je to tak dvacet let, co jsme spolu. Díky tomu si dokážu vyléčit maličkosti, kvůli němu jsem mohl hrát do pětačtyřiceti let," přiznal.

Vyléčit se a dostat Kladno do extraligy, takové má majitel Rytířů plány. Nyní při zápasech radí. Ze střídačky toho je víc vidět, má více času, přehled. „Ale neřvu, taky jsem to neměl rád," připomněl hráč, jenž ještě na 100 procent nezavřel dveře do NHL.

„To procento je ale minimální. Momentálně to je zcela vyloučené, ale nikdy nevíte, co bude." Pokud by poslechl všechny rady profesora Koláře, ví, kde by byl.

„Pokud bych měl informace jako teď, vynechal bych méně zápasů kvůli tříslům. Až postupem času jsem pochopil, jak svaly fungují. Kdybych dodržoval vše, co mi řekl Pavel Kolář, tak jsem byl dneska někde jinde a hrál bych stále NHL," dodal s úsměvem hokejista, který naskočil do nejslavnější ligy světa v minulém tisíciletí.