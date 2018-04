Hyka vládl produktivitě českých hráčů v AHL

Na 112. místě skončil obránce Filip Hronek z Grand Rapids s 39 body a 118. byl Michael Špaček z Manitoby s 38 body. Do první dvoustovky se vešli i útočníci Filip Chlapík z Belleville a Filip Chytil z Hartfordu, kteří bude debutovat v příštích dnech v dresu české reprezentace.

V AHL nastoupilo v tomto ročníku 26 Čechů a deset z nich se zároveň představilo v této sezoně v NHL. Do slavné soutěže se premiérově dostali útočníci Hyka ve Vegas, Chytil v New York Rangers, Chlapík v Ottawě, David Kämpf v Chicagu a obránce Jakub Jeřábek v Montrealu, odkud v druhé polovině února zamířil do Washingtonu.

Další šanci v prvních týmech dostali útočník Dominik Simon v Pittsburghu a brankáři David Rittich v Calgary a Marek Langhamer v Arizoně. Langhamer v první polovině prosince odešel do Komety Brno. Jeden duel v AHL v dresu San Diega sehrál střelec Anaheimu Ondřej Kaše.

Sezona v AHL pokračuje boji o Calderův pohár pro Hyku, Hronka s jeho spoluhráči - obráncem Liborem Šulákem a gólmanem Matějem Machovským v Grand Rapids - i v Manitobě pro Špačka a beka Jana Košťálka.

Dále také pro brankáře Daniela Vladaře a obránce Jakuba Zbořila v Providence, beky Radima Šimka v San Jose Barracuda, Dominika Mašína z týmu Syracuse Crunch, útočníky Davida Kämpfa v Rockfordu y Lukáše Jaška z celku Utica Comets.

Teoreticky může ve Wilkes-Barre/Scranton i pro Simona, který je v prvním týmu Pittsburghu, a Václava Karabáčka v Rochesteru. Za ten ale odehrál jediný duel v sezoně, jinak nastupoval za Cincinnati v ECHL.