Hokejista Kunce podal odvolání kvůli tragické nehodě v Olomouci

Bývalý německý hokejový reprezentant Daniel Kunce si podal odvolání proti rozsudku olomouckého okresního soudu, který ho kvůli tragické nehodě v Olomouci poslal na tři roky a osm měsíců do vězení. Po vynesení rozsudku si obě strany ponechaly lhůtu, žalobce Jaroslav Rašendorfer si odvolání nepodal, s uloženým trestem je spokojen, zjistila ČTK.

Šestačtyřicetiletý Kunce loni v prosinci ve stokilometrové rychlosti narazil nedaleko olomouckého výstaviště Flora do sloupu, v krvi měl 2,63 promile. Na místě zemřela jeho mladá spolujezdkyně.

"Je tam podané ze strany obžalovaného takzvané blanketní odvolání, což znamená, že dosud není odůvodněno. Jde o procesní postup kvůli zachování procesní lhůty. Toto blanketní odvolání směřuje do trestu, nikoliv do viny," řekl dnes ČTK předseda olomouckého okresního soudu Bronislav Beran. Obhájce Aleš Zdráhala nechtěl postup komentovat s tím, že nemůže sdělovat informace.

Kuncemu původně hrozilo za usmrcení z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky dva až osm let vězení. Žalobce mu na začátku dubna u okresního soudu navrhl čtyřletý trest vězení a zákaz řízení nejméně na pět let. Soud mu uložil trest oproti tomuto návrhu o čtyři měsíce nižší, bývalému hokejistovi však zakázal usednout za volant na dobu šesti let. Kunce musí navíc zaplatit příbuzným oběti odškodné v řádu několika milionů korun i škodu na autě. "Já jsem odvolání nepodával, s rozhodnutím soudu jsme byli spokojeni," řekl dnes ČTK státní zástupce Rašendorfer.

Nehoda se stala loni v prosinci ve Wolkerově ulici chvíli po půlnoci. Kunce jel v Mercedesu ve směru od Brněnské ulice. V místě zúžení přejížděl z pruhu do pruhu, což nezvládl, vyjel vpravo mimo chodník a narazil do sloupu. Rychlost vozu v době nárazu byla podle znalce 111 kilometrů za hodinu, těsně před nehodou to bylo 124 kilometrů. V místě je přitom povolena padesátikilometrová rychlost.

Spolujezdkyně seděla na místě, kde vnikl sloup veřejného osvětlení do interiéru vozidla. Auto, které měl Kunce půjčené, po nárazu začalo hořet, hasit ho pomáhal kolemjedoucí řidič. Náraz byl velmi silný, trosky byly rozmetány po okolí. Škoda byla odhadnuta na tři miliony korun.

Šestačtyřicetiletý Kunce nebyl v minulosti nikdy stíhán. Rodině oběti se omluvil, k činu se přiznal. Vypověděl, že s mladou ženou si před osudnou jízdou šel sednout do baru, kde popíjeli alkohol. Vypil prý čtyři nebo pět malých piv a dohromady si dali 16 panáků metaxy.

Bývalý olomoucký hokejista odešel v mládí do Německa, kde hrál v tamní reprezentaci a nejvyšší soutěži DEL. Zúčastnil se šesti mistrovství světa a dvou olympijských her.