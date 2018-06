Hokej razantně mění reprezentační dresy. V dominantní podobě se na ně vrací český lev

Nové logo je kombinací nápisu Český hokej a obrázku hlavy lva z profilu. V logu se nachází tři národní barvy a „ledové" stínování. „Hříva lva má šest cípů, což je počet hráčů jednoho týmu na ledě. Nechybí motiv puku, který má lev v tlamě - puk je pevně spjat se lvem, stejně jako hokej s Českou republikou," vysvětluje Tomáš Drahorád z kreativní agentury Go4Gold, která stojí za autorstvím celého projektu. „A když se podíváte na oko lva, tvarem připomíná tvar ostrova Štvanice - což je místo pro český hokej zcela kultovní, vždyť právě na Štvanici se zrodil první československý titul mistrů světa v roce 1947," dodává.

Státní symboly ale z výstroje českých hokejistů nezmizí – v límci národního dresu je vyobrazena státní vlajka a státní znak se ve své tradiční podobě objeví na helmách. V nových reprezentačních dresech se hráči seniorského národního týmu poprvé představí v listopadu při pražském zápase turnaje Karjala proti Švédsku.

V minulosti se na hrudi reprezentačních dresů objevovala státní vlajka, název státu anebo lev. Velký státní znak byl, jak si ho vybavuje většina fanoušků, ústředním motivem národního dresu posledních 25 let. „Národní dres je jedním ze základních prvků, kterým chceme novou identitu prezentovat a chtěli jsme vrátit lva na národní dres, jelikož tam vlastně vždycky byl. Taky dostojíme rčení, že hráči nastupují 'se lvem na prsou," tvrdí Martin Urban, generální sekretář Českého hokeje.

Juniorské dresy se budou lišit

Seniorské národní týmy budou mít na dresu navíc lva se zlatou korunkou stejně jako jí má lev ve státním znaku. „Pro každého hráče by měla být vrcholem seniorská reprezentace. Cílem Českého hokeje je, aby se členové juniorských reprezentací neuspokojili a dál na sobě pracovali. Aby chtěli jednou obléct také dres se zlatou korunkou. Juniorské dresy s bílou korunkou by měli vnímat jako mezikrok v cestě do A-týmu," dodává Urban.

„Český hokej si letos připomíná 110 let existence. Za tohle období se vyvíjelo nejen logo samotného svazu, ale rovněž národních týmů i symbol na dresu. Dosavadní situace, kdy jsme nakládali s půjčeným státním symbolem už byla neudržitelná, protože na nás neustále parazitovaly různé subjekty. Uzrál čas identitu po vzoru ostatních hokejových federací zrevidovat a dát do moderního hávu," řekl Tomáš Král, prezident Českého hokeje.

„Jdeme v duchu moderního trendu u nás i ve světě. Název se nám jeví symbolický - všichni přece reprezentujeme český hokej. Museli jsme přistoupit ke komplexní změně, abychom měli unikátní hokejovou značku s národními prvky, kterou bychom si mohli právně chránit," doplnil šéfa generální sekretář Urban.