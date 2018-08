Říha poprvé vedl trénink hokejové reprezentace: Těšil jsem se, hráči dostanou naloženo

S jakým pocitem jste se chystal na první trénink?

Moc jsem se těšil, ale kluci asi trochu méně, když viděli, jak intenzivní program je tady čeká. Nemohl jsem nezaznamenat silný mediální zájem, hodně lidí tady bylo i v hledišti, ale jinak se moc nedívám kolem, když trénuju. Ani se nedostavila velká nervozita nebo pocit něčeho výjimečného, byla to spíš taková rutina.

Co jste pro hráče nachystal?

Dostanou naloženo. Pro dopolední fázi je vždycky rozdělíme na dvě skupiny a hodinovou přípravu na ledě kombinujeme se stejně dlouhými kondičními tréninky zaměřenými na to, aby šla zátěž na celé tělo. Někteří kluci potřebují zpevnit vršek, jiní spodek, ale překvapilo mě, jak je řada z nich slabá na břišní svalstvo. Odpoledne pokaždé hrajeme proti sobě a třeba na beky mám jasný akcent, aby nám alespoň trefovali branku a útočníci tam clonili gólmanovi

Už máte rozdělené mužstvo i pro čtvrteční modelované utkání?

Původně jsem to měl rozdělené na Čechy proti Moravě, aby to mělo i nějaký náboj, ale jak se teď muselo pár hráčů vyměnit, tak ještě uvidím, jak to s asistentem Reichlem vlastně složíme.

Přerov jste jako dějiště kempu vybral proto, že jde o vaše rodné město?

Pár známých tu ještě potkávám, ale v Přerově je kemp především proto, že nám tady absolutně vyšli vstříc a umožnili i trénovat ve vhodné časy na úkor svého klubu, to jinde nechtěli. Přerovský stadión sice nemá zrovna ideální zázemí, ale jsme tu kvůli přípravě na ledě, a čím začneme skromněji, tím pak třeba budeme na konci sezóny bohatší.

Oproti původní nominaci jste musel čtvrtinu hráčů vyměnit. Byla to velká komplikace?

Na těch změnách se podepsala nějaká zranění z přípravných utkání, někteří mladí kluci už odjeli za oceán a další byli zase moc drazí na pojistky. Úplně stranou jsme nechali starší, vyzkoušené kluky a pak také úplně všechny z KHL, kde začínají ligovou soutěž jako první. Ale jsem docela rád za výběr, který tady mám.

Co by vám tady měli hráči předvést?

Navazuju na myšlenku svých předchůdců a chci mít přece jen širší reprezentační kádr. Tady je pro mě důležité vidět, jak na tom jsou ti mladí kluci hokejově a kondičně, jak reagují na zátěž i tréninkové pokyny. Někteří už sice mají reprezentační starty, ale je tady asi dost lidí, kteří šanci třeba teprve dostanou, každopádně se všemi je potřeba pracovat. Budeme ty kluky rozhodně sledovat dál, i když na závěr našeho pobytu v Přerově si určitě promluvíme s těmi, kteří se nám budou zdát nejblíž nominaci na listopadovou Karjalu. Dostanou nějaké domácí úkoly.

Jaký jste měl pocit z přístupu svých svěřenců?

Makali, nic jiného jim ani nezbylo. Trochu nervózní byli, ale dalo se i poznat, že se chtějí také ukázat. Sledoval jsem, jak to zvládají i psychicky. Třeba na Nečasovi je ale vidět, že už něco na mezistátní scéně odehrál a že má dost silné herní sebevědomí, což je jedině dobře.