Hokejisté si zahrají v Přerově o tatarák a pivo. Nečas s teplotou na led nepůjde

Trenér Miloš Říha se rozhodl dodržet svůj původní záměr, aby proti sobě hrály Čechy a Morava, podle toho z které části naší země reprezentanti pochází nebo v jakých klubech aktuálně hrají. „Chtěl jsem, aby to mělo nějaký náboj, ale nevycházelo nám to rozdělení úplně rovnoměrně, takže tam musí být nějaký výpomoc druhé strany," naznačuje kouč, proč třeba z Ostravy pocházející Mrázek bude hájit českou branku.

Do hry se dostane 34 hokejistů, kteří se zúčastnili kempu. Na ledě se ale neobjeví útočník Nečas, který měl zvýšenou teplotu a už ve středu netrénoval. „Zápas nemá oficiální ani exhibiční charakter, jde skutečně o modelové utkání v rámci tréninku. Mužstva nastoupí v tréninkových dresech, s čísly pouze na helmách," prozrazuje mluvčí národního týmu Zdeněk Zikmund.

„Zvažovali jsme i variantu nějakého oficiálního zápasu a bylo by to asi to nejlepší, kdybychom si mohli zahrát plnohodnotně a kluky vidět naostro v akci. Nakonec nebyl k dispozici žádný solidní soupeř, takže sehrajeme takhle modelové utkání, na které se i ti kluci těší," doplňuje generální manažer reprezentace Petr Nedvěd.