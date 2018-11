Pohádkovou formu chce ukázat i v reprezentaci aneb Když vás baví chodit do práce

U národního týmu se potkáte s novým trenérem Milošem Říhou, co od něj očekáváte?

Od trenéra nemám očekávání, můj hlavní úkol je, udržet si to, na čem v poslední době pracuji a odvést dobře svoji práci.

Vy jste začal s reprezentací před sedmi lety, znáte trenéra Říhu osobně?

Jako protivníka. Pamatuji si, jak od půlky zápasu začal přistupovat dopředu na střídačku a otevíral hráčům dvířka. Byl hodně blízko k rozhodčím. (úsměv)

Můžete prozradit, co jste změnil v tréninku, že máte taková čísla?

Za poslední dva roky jsem toho změnil hodně. Dost mi to pomohlo, snažil jsem se přizpůsobit modernímu hokeji a zlepšit své nedostatky.

Co konkrétně jste třeba upravil?

Snažím se přemýšlet, zůstávat jen v bráně je špatně. Snažím se hodně vyhodnocovat situace. Snažím se být komplexní a učím se situace číst.

Jak byste ohodnotil výkony Jekatěrinburgu v KHL?

Nevím, k tomu asi nejde nic říct. Nepamatuju, že by nějaký tým měl v KHL takovou sérii, hodně si toho vážíme. Nejvíce nás baví, že nás pořád baví vyhrávat. Dali jsme patnáct vítězství a stále nás to baví. Zápasy se rozhodují do poslední minuty, o to více si výher vážíme.

Jakub Kovář během tréninku hokejové reprezentace.

Vlastimil Vacek

Co se změnilo v týmu?

Když jsem tam před pěti lety přišel, tak to byl suverénně nejhorší klub v lize, třikrát jsme byli poslední, byl to nejchudší klub, ale v prvních dvou letech jsme přesto udělali play off, tak se hokej hodně pozvednul. Před dvěma lety přišel nový a bohatý sponzor a dal do rozpočtu více peněz. K tomu slušní hráči, letos jsme podepsali rozdílové hráče, a to jsou přesně ti kluci, které jsme loni neměli.

Ideální plán je tedy přenést pohodu z KHL do reprezentace?

Přesně, i manželka si přála, abych jel. Kdybych neměl pohodu, tak jsem se trenérům omluvil a nebyl bych tady a užil si tři dny volna s rodinou. Jsem tady a doufám, že vám to ukážu.

S takovými výsledky se asi dobře vstává do práce, je to tak?

Je, je. V sezoně je spousta dnů, kdy se vám do práce nechce a opravdu to je práce, když podepíšete první smlouvu a musíte krmit rodinu, jak se říká. S takovými výsledky se chodí s úsměvem.

Máte životní formu?

To si řekneme po sezoně, nerad bych potom v březnu říkal, že jsem měl v září a v říjnu životní formu. Doufám, že až si v květnu naleju víno na zahradě, tak budu moct říct, že tohle byla životní sezona.

Vy máte pohodu, bratr Jan v zámoří bojuje o NHL, jak sledujete jeho snažení v AHL?

Nemyslím si, že prožívá horší časy, nemusím mu nic předávat. Má zkušenosti, něco už dokázal, sám ví, v jaké je situaci. Musí počkat, co bude, co a jak se vyvrbí, jestli tam zůstane nebo se budeme třeba potkávat někde v Evropě. Já sleduju jeho, on mě, takže to prožíváme společně.