Září i pod Alpami. Hokej ve Švýcarsku a Česku? Dva úplně odlišné sporty, zjistil Kubalík

Je to trochu paradox. Zatímco jeho tým Ambri-Piotta se ve švýcarské lize po vcelku slušném vstupu do sezony trápí, když prohrál už pětkrát za sebou, 23letý český hokejový útočník Dominik Kubalík pod Alpami září. S devíti góly se dělí o pozici nejlepšího střelce soutěže a s osmnácti body je druhý v kanadském bodování. „Doufám, že si fazonu přenesu i do reprezentace. Ale jen tu individuální, ta týmová se snad změní,“ přeje si dvojnásobný nejlepší střelec české extraligy před reprezentačním turnajem Karjala.

Musíte být spokojený, jak se vám osobně daří, ne?

Vždycky může být líp, vždycky může být hůř. Mé lajně se zatím celou sezonu daří, fungují nám přesilovky, ze kterých děláme docela hodně bodů. Pomáhá mi taky, že už jsem v klubu druhým rokem, takže jsem teď věděl, do čeho jdu. To je pak vždycky snazší, než jít do nového prostředí.

Je hokej ve Švýcarsku hodně jiný než ten, na který jste byl zvyklý v extralize za Plzeň?

Jsou to dva úplně odlišné sporty. Ve Švýcarsku se hodně bruslí a hokej je tam hodně o nahazování a srážení. V Plzni jsem si mohl víc podržet kotouč a třeba se s ním i vrátit. To se ve Švýcarsku moc nevidí. V Ambri cpeme všechno do brány, což mi vyhovuje.

Proč se mužstvu najednou přestalo dařit?

Nevím, jestli jsme se trošku neuspokojili. Najednou jsme začali hrát trošku jiný hokej než ten, který nám přinášel body. Kupily se individuální chyby a nezvládali jsme zápasy, které jsme měli dobře rozehrané. Trenéři i hráči si k tomu něco řekli, ale stejně jsem rád, že přichází reprezentační pauza. Věřím, že po ní se vrátíme lepší.

Měl jste radost, když klub v září angažoval Jiřího Novotného?

Pro mě to bylo super. Jiřina je super kluk, takže jsem rád, že tam mám krajana, že si spolu můžeme popovídat v češtině

Musel jste mu zezačátku dělat průvodce?

Samozřejmě jsem se mu snažil něco ukázat, ať už restaurace nebo jak to u nás chodí. Jirka je ale natolik zkušený, že žádnou pomoc nepotřeboval. Spíš tam zaučuje mě.

Původně měl na reprezentační akci dorazit i on, kvůli zranění se ale musel omluvit. Mrzí vás, že si spolu nezahrajete i za národní tým?

Oba jsme se hodně těšili, že pojedeme spolu, ale svalové zranění Jirku bohužel nepustilo. Nedá se nic dělat.

Většina hokejistů, kteří prošli Švýcarskem, na život v něm nedají dopustit. Je to i váš případ?

Můžu to jenom potvrdit. Líbí se mi tam, spokojená je přítelkyně i Jiřina. Krásná krajina, kolem dokola jezera. Máme tam hodně pěkných míst...

V Ambri ani Piottě toho však moc k vidění není, že?

Jsou to dvě malinkaté vesničky, kde je dohromady patnáct baráků a jedna hokejová hala. Fakt tam toho moc není... Na zápasech je ale pokaždé super atmosféra, v průměru chodí kolem pěti šesti tisíc lidí, sjíždí se tam spousta lidí z italsky mluvícího kantonu.

Kde tedy bydlíte?

V Bellinzoně, která je vzdálena asi 35 kilometrů. Cesta zabere půl hodiny, zezačátku jsem z toho úplně nadšený nebyl, ale rychle jsem si zvyknul a je to v pohodě.

Italsky se učíte?

Neučím a asi ani učit nebudu, protože si tam v pohodě vystačím s angličtinou.