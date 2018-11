Reprezentace pod Říhou? Ofenzivní hokej, hráče nebude svazovat teorií

Mohl byste Říhův styl přiblížit?

Bude chtít hrát ofenzivní hokej, abychom si to užívali. Nebude nás svazovat teorií, což ale neznamená, že si o soupeřích na mítincích před zápasy něco neřekneme. Myslím, že pan Říha bude mužstvu dodávat klid. Mohlo by to být dobré.

Navíc je znám jako trenér, který umí hráče skvěle nahecovat...

Všichni víme, jak umí namotivovat. Předváděl to už na klubové úrovni v Rusku, kde dokázal dojít daleko i s týmy, od kterých se to ani nečekalo. Tohle on umí, tak doufejme, že to bude fungovat i tady.

Miloš Říha po nástupu k reprezentaci tvrdil, že už se zklidnil a není takovým bouřlivákem, jaký kdysi býval. Můžete to potvrdit?

Na střídačce vždycky prožíváte emoce a on je do hokeje hodně zapálenej. Ale tak ho znám z klubové úrovně a uvidíme, jak to bude u reprezentace. Jestli bude klidnější? Asi jo, už toho zažil spousty a má už určitý věk. Myslím, že se bude chovat v pohodě. Tak, jak by se měl chovat trenér národního týmu.

Reprezentační premiéru pod Říhou zažijete už ve čtvrtek doma proti Švédům. Navíc půjde o duel, kterým tuzemský hokej oslaví 110. výročí od založení, do toho navléknete zbrusu nové dresy se lvem místo státního znaku. Nebude tolik novinek až svazující?

Nevím, jestli svazující, každopádně je to první zápas sezony doma. Budeme se chtít pod novým trenérem předvést, ale rozhodně nebudu nervózní proto, že si náš hokej připomíná výročí. Ale jsem rád, že u toho můžu být, navíc na Spartě v Holešovicích, kde jsem v mládí strávil spoustu let.

Berete nynější reprezentační přestávku i tak, že si na chvíli psychicky odpočinete od angažmá ve Slovanu, s nímž jste vyhráli jediný z posledních sedmi zápasů?

Nedaří se nám podle představ, na druhou stranu ale na play off ztrácíme jen tři body, což není moc. Nutně ale musíme začít porážet i těžké soupeře, protože doteď jsme vyhrávali jen nad týmy, které jsou okolo nás. Jinak nemáme šanci play off udělat.

Už se vám podařilo zapomenout na dva „domácí" debakly ve Vídni? S CSKA Moskva jste prohráli 0:9, s Petrohradem 0:7...

To nám vůbec nevyšlo. S Petrohradem jsme sice ještě v půlce zápasu prohrávali jen 0:1 a teprve potom se naše hra sesypala, CSKA nás ale přejelo. Každopádně dostat ve dvou zápasech 16 gólů není dobrá vizitka.

Když vám moskevský klub necelých šest minut před koncem dal devátý gól, neříkal jste si, aby to hlavně neskončilo dvouciferným skóre?

Z mého hlediska to bylo úplně jedno. Říkat si, abychom hlavně nedostali desítku, je klišé. Je totiž úplně jedno, jestli prohrajete 0:9 nebo 0:11. Člověk jenom chce, aby zápas skončil co nejdřív, on se ale naopak pocitově pořád natahuje.

Proč jste vlastně před sezonou znovu podepsal Slovanu? Když jste měl zkušenosti z minulého ročníku, že platební morálka klubu není bůhvíjak valná?

Ještě jsem chtěl hrát venku a nabídky z jiných týmů KHL jsem neměl. Teď navíc ve Slovanu finanční problémy s výplatami nemáme a všechno probíhá, jak má. Na Slovanu mě navíc lákala osoba nového trenéra Országha, věřil jsem, že by to mohlo být dobré.

Nelitujete tedy nyní svého rozhodnutí?

S výplatami problémy nemáme. Myslím, že některé týmy v KHL jsou na tom hůř. A není si na co stěžovat ani ohledně zázemí a lidí, kteří v klubu pracují. Navíc jsem v Bratislavě celou dobu s rodinou.

To je velké plus?

Tak kdybych měl před sezonou nabídku z Magnitogorsku, tak tam asi půjdu... Jenže nabídka nepřišla. Chtěl jsem zůstat venku, KHL je pořád jedna z nejlepších lig v Evropě.

Právě v Bratislavě a Košicích se příští rok uskuteční mistrovství světa. Je dějiště turnaje motivací navíc, abyste se na vrchol sezony dostal?

Bylo by hezké si tam zahrát. Je to kousek od Česka a bude to něco podobného jako domácí šampionát před třemi lety. I na Slovensku bude skoro každý zápas vyprodaný, kolem bude spousta českých fanoušků. Bylo by fakt pěkné to zažít.