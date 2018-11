Nový kapitán Nakládal: Trenér Říha? Takový blázen, ale v dobrém slova smyslu

České hokejisty do turnaje Karjala povede jako kapitán Jakub Nákladal. Obránce Lokomotivu Jaroslavl dostal důvěru od trenéra Miloše Říhy. „Je to pro mě obrovská čest,“ řekl zkušený třicetiletý reprezentant. O čem dalším se rozpovídal na setkání s novináři?

O kapitánském céčku

Je to obrovská čest. Ve finále to je ale úplně jedno, kdo to céčko bude nosit. Nemyslím si, že bude mít na výkon někoho z nás vliv, kdo zrovna bude kapitánem.

O trenéru Říhovi

Já si ho pamatuju ještě z Pardubic, kde jsem začínal. Vždy měl velký respekt a byl to takový blázen, ale v dobrém slova smyslu. Mě se takový impulsivní styl koučování líbí. Není to na škodu. Myslím, že třeba Michal Řepík trenéra zná mnohem líp díky působení ve Slovanu Bratislava.

O tlaku vyhrát první zápas proti Švédsku

Tlak může být větší už kvůli tomu, že se slaví 110 let českého hokeje. Také jsou noví trenéři či dresy. Všichni by si přáli naše vítězství. Náš tým je silný a tlak na nás by měl být vždycky. Vždy bychom se měli bavit o tom, že chceme vyhrát, takže to pro nás není nic nového.

O dosavadní sezoně

Nemám z ní zas tak špatný dojem. Nejsme na tom v tabulce tak špatně, ale na to, jaký máme tým, jsou naše výkony nevyrovnaný. Máme hodně mladý tým, a na tom je to právě vidět. Uděláme šňůru pět šest zápasů a pak zase prohrajeme tři ze čtyř zápasů. Na druhou stranu ale neztrácíme moc bodů na první místa. Věřím, že mladí kluci si budou postupem času více věřit a naše výkony budou lepší a lepší. Nehrajeme špatně. Jediný náš problém je koncovka. My většinu týmů přestřílíme, ale naše šance nevyužíváme.

O kádru Lokomotivu Jaroslavle

Náš trenér do kádru zapojil hodně mladých kluků. Musím uznat, že jsou opravdu výborní. Minulou sezonu vyhráli juniorskou soutěž. A co je tak vidím v tréninku či zápase, tak jsou u nás oprávněně. Poprvé v životě zažívám, že jich je tolik. Tak osm devět, kteří se mezi sebou různě protáčí.

O generačních rozdílech v kabině

Připadá mi, že je to trochu jiné, než když jsem já začínal mezi chlapama. Pravidla v kabině fungovala trochu jinak. Dnes se nehraje na starý mladý. Na druhou stranu je to pro mě něco nového. Mladí kluci vnesou do kabiny svěží vítr a občas, když je slyším, o čem si povídají, tak si zavzpomínám, že už je to deset let, když jsem se já bavil o holkách, o autech apod. My starší se jim pak snažíme poradit, aby zůstali při zemi a aby nebláznili. Všichni kluci jsou v pohodě. Troufnu si říct, že v kabině není ani jeden kluk, co by v negativním slova smyslu vyčníval.

O působení v Rusku

Už to neberu tak, jako když jsem v Rusku hrál první dvě tři sezony. Dokonce jsme se s manželkou bavili, že si připadáme, že žijeme normální život jako kdybychom byli v Česku. Děti nám začaly chodit do rusko-anglické školky. Ale na druhou stranu si pořád připadám jako cizinec a myslím si, že je dobré, že se stále necítím jako Rus. To by potom bylo špatný (úsměv).

O uctění tragické události (pád letadla hokejistů Jaroslavle 7. září 2011, při které zahynuli i tři čeští hokejisté Karel Rachůnek, Jan Marek a Josef Vašíček)

My vždycky před sezonou jedeme na hřbitov. Teď jsme v den výročí byli na památníku položit růže. Myslím si, že už to není v Rusku téma. Všichni to samozřejmě máme v srdci, ale v této sezoně se už 7. září hrály zápasy KHL. My teda ne, ale některé týmy ano. Troufnu si tvrdit, že se lidé přes tragédii už přenesli. Fanoušci budou mít ten tým pořád v srdci. Všichni se ale už upnuli na nový tým, takže se tato událost už příliš neřeší.