Říha skládá partu, která si lvíčka na dresu vezme za svého

Byl jste s výkony na první akci evropské tour tak spokojený, že neměníte výrazněji kádr?

I když jsme na Karjale vyhráli jen jednou, mě ti hráči, které zvu znovu, nezklamali. Než rozšiřovat kádr, spíš se snažím složit partu zodpovědnou vůči reprezentaci, která si toho lvíčka na dresu vezme za svého. Teď beru i hráče, kteří na první akci přijet nemohli, ať už šlo o tehdy marodícího Novotného nebo před měsícem čerstvě v Rusku působícího Bulíře.

Jak jste přemluvil k návratu Němce a Gulaše, kteří už oznámili konec v reprezentaci?

Bylo to dost těžké, ale snad jsme vykročili správnou nohou, když kluky necháváme hrát hokej, jaký umí. V minulosti cítili něco, co jim nesedělo, my ale věříme jejich chytrosti. Třeba to budou cítit i teď, když dorazí na první tréninky, ale ty naše debaty vyzněly velmi pozitivně.

Takže jste v nich znovu vydoloval chuť hrát za národní tým?

Gulaš i Němec sice překročili třicítku, ale pořád si myslím, že jejich výkonnost je na takové úrovni, že do reprezentace patří. S Plzní a Brnem je ale v úterý čekají odvety čtvrtfinále Ligy mistrů, takže by hráli asi až v Moskvě, zřejmě jako jejich spoluhráči Kindl a Štencel

Komplikace má také Řepík, kterého se Slovanem ještě ve středu čeká utkání KHL a dorazí také se zpožděním.

S tím nemůžeme moc dělat. Rusové program ligy přizpůsobují vlastním potřebám, takže Petrohrad a CSKA, odkud mají své reprezentanty, končí před pauzou dřív a ostatní kluby klidně hrají dál, třeba i den před turnajem. A že jsou nováčci jen mezi náhradníky? Zatím nás nikdo až tak nepřesvědčil.

O nejproduktivnějšího hráče české extraligy Kvapila jste opět nestál?

Byly tam sice nějaké šumy v komunikaci, ale rozhodně měl být v nominaci. Jenže sám mi řekl, že se necítí na to, aby zvládl tak těžký turnaj.

Které další hráče jste musel oželet?

Vypadli zranění obránci Kolář a Mozík. Zdravotně fit není ani Červenka, jemuž jsem právě na tomto turnaji chtěl přisoudit roli tahouna. Specifická situace byla s Nakládalem, u nějž si Jaroslavl vehementně přála, aby zůstal v klubu. Má tam před podpisem nové smlouvy, s ohledem na hráče jsem nechtěl do toho jít na sílu a vyvolat nějaký spor.

Nominaci jste oznámil v den svých 60. narozenin a dostal koženou bundu mistrů světa z roku 1947. Přál byste si jako opožděný dárek třeba triumf na Channel 1 Cupu?

V Rusku jsem jedenáct let trénoval a mám tam spoustu známých, kteří už mi psali, že jsou zvědaví, co tam s mužstvem předvedeme. Naše úsilí ale směřuje ke květnovému šampionátu na Slovensku a nejlepší dárek jsem stejně už dostal, když mně v létě svěřili národní tým.