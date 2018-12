Zadina je pro MS potvrzený, nadějně to vypadá i u Nečase s Kautem

Účast Filipa Zadiny na hokejovém šampionátu hráčů do dvaceti let, který se v Kanadě uskuteční na přelomu roku, českému týmu oficiálně potvrdil už i Detroit. A nadějně to vypadá i u dalších dvou českých útočníků působících ve farmářské AHL, o které kouč juniorky Václav Varaďa projevil zájem.