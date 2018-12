Vítej, nováčku. A zaplať do kasy! Českého mistra světa při návratu do reprezentace nešetřili

Po únorových olympijských hrách v Pchjongčchangu ucítil, že šanci by už měli dostávat mladší hokejisté, proto ohlásil svůj konec v národním týmu. Po devíti měsících je ale čtyřiatřicetiletý obránce brněnské Komety Ondřej Němec v reprezentaci zpátky a připravuje se s ní na Channel One Cup. Mistra světa z roku 2010 přesvědčil k návratu kouč nároďáku Miloš Říha.

Proč jste se rozhodl změnit názor?

S Milošem Říhou jsme byli v kontaktu a nechal mi čas a prostor k tomu, abych se sám rozhodl. Zezačátku jsem byl definitivně rozhodnutý, že je konec. Po ne zrovna krátkých rozhovorech s trenérem Říhou, během nichž mi nastínil svou vizi a co by po mně chtěl, jsem se rozhodl, že ještě jednou do té řeky vstoupím.

Jak ona Říhova vize zněla?

Že by tým měl být pohromadě, měli by v něm být mladší i starší hráči. Ti starší by měli mladým pomoct, aby jednou nároďák mohli táhnout a vozili úspěchy.

Jak dlouho jste se rozmýšlel?

Dali jsme si na to týden. Přemýšlel jsem, jak by to mohlo vypadat, co bych týmu mohl dát. Uvědomoval jsem si, že hlavně musím být případně pro tým přínosem. Nakonec jsem se rozhodl, že to zkusím a půjdu do toho. Příjmu roli, kterou mi trenér dá, a budu se snažit, aby byl tým úspěšný.

Probíral jste svůj návrat do reprezentace i s šéfem brněnské Komety Liborem Zábranským?

Byl jedním z prvních, se kterými jsem se o tom bavil. Chtěl jsem znát jeho názor. A Libor byl tím jazýčkem na vahách, který převážil, abych se do reprezentace vrátil. Řekl mi, ať jdu, že ještě není čas národní tým úplně uzavřít.

Jste natěšený, že opět zažijete reprezentační kabinu?

Když jsem na reprezentační sraz dorazil, podal mi kustod Zdeněk Šmíd ruku a říkal: „Vítej, nováčku!" Že mám prý zaplatit nějaké peníze do kasy.

Nemáte tedy problém zaplatit?

Tím, že už jsem jednou řekl, že končím, je to teď zase něco nového. Zase poprvé. Vlastně podruhé poprvé... Samozřejmě očekávám nějaké narážky na toto téma. Zdeňkovi Šmídovi jsem se musel znovu představit, to samé on mně. Teď už se teda známe a je to dobrý. (směje se)

Očekáváte i další nováčkovské povinnosti?

Doufám, že v pětatřiceti už nebudu muset sbírat puky. (znovu se rozesměje)