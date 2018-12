Říha vybral gólmana na Finy. V reprezentaci naposledy chytal před dvěma roky

Po více než pětadvaceti měsících se opět postaví do branky české hokejové reprezentace. A shodou okolností znovu proti Finům, proti kterým tehdy v Helsinkách vychytal výhru 5:3. Sedmadvacetiletý třinecký gólman Šimon Hrubec věří, že jeho třetí start za národní tým skončí ve čtvrtek v Tampere vítězstvím.

Třinecký Šimon Hrubec se ve čtvrtek postaví do branky českého týmu v souboji s domácími Finy.

„Už je to docela dlouhá doba, co jsem za reprezentaci nastoupil naposledy," usmívá se Hrubec před úvodním zápasem českého týmu proti Finům v rámci turnaje Channel One Cup.

„Těším se, že se zase budu moct v nároďáku předvést. Cítím, že už mám víc zkušeností než před dvěma roky, tak snad odchytám dobrý, a hlavně vítězný zápas," přeje si rodák z Vimperku, jemuž ve čtvrtek bude krýt záda Patrik Bartošák.

Kouč národního týmu Miloš Říha plánuje na Finy vyrukovat se čtyřmi kompletními formacemi, v elitním útoku nastoupí na centru kapitán Jiří Novotný s křídly Andrejem Nestrašilem a Jiřím Sekáčem. Reprezentační premiéru zažije dvaadvacetiletý karlovarský forvard Ondřej Beránek.

Sestava české hokejové reprezentace proti Finům: Hrubec - Polášek, Němec, Jordán, Zámorský, Štencel, Kundrátek, Krejčík, D. Musil - Nestrašil, Novotný, Sekáč - Lenc, R. Hanzl, D. Kubalík - T. Zohorna, Bulíř, H. Zohorna - O. Beránek, Roman, Tomášek

Mimo hru zůstanou obránci Filip Pavlík s Jakubem Kindlem a útočník Patrik Zdráhal. Na soupisce pro duel s Finy nebudou ani brankář Dominik Furch s forvardem Michalem Řepíkem, kteří se k národnímu týmu připojí až v pátek po jeho příletu do Moskvy, hlavního dějiště turnaje.

Poslední trénink #narodnitym v Praze před odletem do Finska na #ChannelOneCup 🛫🇫🇮 pic.twitter.com/BGtoqgi9RB — Hokejový nároďák (@narodnitym) 12. prosince 2018

Výběru Suomi by chtěl Říha vrátit měsíc starou porážku 0:3 z Helsinek. „Finové dobře bruslí a kombinují, dneska už jsou i psychicky docela nahoře. Musíme se vyvarovat chybiček, které jsme proti nim dělali na Karjale, a zbytečných ztrát kotouče ve středním a obranném pásmu," apeluje trenér na své svěřence.

„Jejich slabinu vidím v obraně, proto musíme být v útočném pásmu na kotouči a jednoduše zakončovat," hledá Říha recept na domácí tým.

Utkání začíná v Helsinkách ve čtvrtek v 17:30 SEČ, přímým přenosem ho vysílá ČT sport. Podrobnou on-line reportáž můžete sledovat na Sport.cz.