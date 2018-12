Český hrdina Kubalík: Někdo zařval, ať jedu znovu, tak jsem se vrátil na led

Kubalík nejprve zachránil Čechy v páté sérii nájezdů vyrovnávacím gólem, následně v šesté při obráceném pořadí skóroval znovu a už jen čekal, zda ho napodobí Jukka Peltola. Ten však selhal. "Údajně měl jet Petr Zámorský. Ale někdo na mě zařval ze střídačky ať jedu, tak jsem poslechl a vrátil se zpátky. Nevím, od koho ten pokyn přišel, ale poslechl jsem," popisoval třiadvacetiletý střelec s úsměvem.

"Při prvním nájezdu jsem čekal na střelu, kde se otevře místo a proteklo to brankáři do brány, to byl šťastný gól. Najednou jsem měl ale trochu sebevědomí si něco dovolit, tak jsem šel u druhého pokusu do kličky. Zkusil jsem něco, co občas zkouším. A dopadlo to dobře. Hned mě to napadlo, že ten první pokus už jsem střílel, takže to chtělo něco nového," přiblížil Kubalík.

Český hrdina Dominik Kubalík slaví. V nájezdech rozhodl o výhře Čechů nad Finy v utkání Channel One Cupu.

Lehtikuva

Ačkoliv je obávaným kanonýrem, nájezdy nejsou jeho doménou. "Nejsem zrovna nějaký nájezdový specialista," připustil. "Párkrát jsem teď ale jel v Ambri a jeden nájezd se mi tam povedl. Teda když to tak vezmu, mám úspěšnost 50 procent, protože jsem jel dvakrát," smál se Kubalík.

V první polovině zápasu ve hře spousta věcí mužstvu nefungovala. "Dávali jsme si krátké přihrávky, které nám nevycházely, oni pak nabírali rychlost a dostávali se k nám do třetiny. Řekli jsme si, že tohle je potřeba změnit a začali jsme hrát jinak. Od třetí třetiny jsme byli lepší a zasloužili jsme si srovnat. Nájezdy jsou už loterie, ale dát z 0:3 na 4:3 je velký úspěch," prohlásil Kubalík.

Kundrc měl kliku

Začátek přitom vůbec nenasvědčoval tomu, že by měli Finové odskočit do tříbrankového trháku. "Sám nevím, kde byl problém. Byly tam nějaké chyby, ale o tom to je, musíte se z nich poučit a dostat. Snažili jsme se potom házet každý puk do branky a vyšlo to. Měli jsme i štěstí, třeba jak srovnával 'Kundrc' na 3:3, tam stačilo, aby do toho obránce sáhnul a letělo by to jinam. Ale tuhle kliku jsme si zasloužili," řekl Kubalík.

Obrat byl velkým povzbuzením pro psychiku. "Rozhodně, hlavně vstoupit do turnaje výhrou je vždycky fajn. Máte pak pohodu a můžeme se připravit na Rusáky. Celkově to utkání hodnotím hodně pozitivně," podotkl Kubalík.

Opoždění začátku kvůli slavnostnímu ceremoniálu o téměř půl hodiny pro něho bylo nepříjemné. "Ale jsou tam kluci, kteří to dávali ještě hůř, třeba ti, co mají trochu problémy s bruslemi. Pořád to bylo, že se protáhne začátek o deset minut, pak zase o dalších deset a najednou z toho byla půlhodina. Tak to prostě ale bylo. Snažili jsme se mít krátká střídání, abychom se do toho dostali. Přeci jen být hodinu v šatně bez pohybu, to není nic moc," uvedl Kubalík.