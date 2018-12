Poslední místo. Extra pozitivně turnaj brát nemůžeme, přiznává Novotný

"Se Švédskem jsme hráli dobře, ale prohráli. S Ruskem to asi viděl každý, že to bylo špatné a nechávali jsme se vylučovat. Skončili jsme se dvěma body poslední, takže nějak extra pozitivně turnaj brát nemůžeme," řekl Novotný novinářům.

"Ale vyzkoušeli se mladí kluci, takže žádná hrůza. Trenéři pracují s tím, co mají, scházeli jsme se na poslední chvíli a nebyl čas moc věcí natrénovat. Takže spokojenost tak napůl," připojil mistr světa z Německa z roku 2010.

Hráči chtěli sobotní duel se sbornou napravit, ale výsledkově se jim to nepovedlo. "Byla to smolná porážka, nevyhrál lepší tým. Dali jenom o ten jeden gól víc, co se dá dělat," podotkl Novotný.

https://www.facebook.com/narodnitym/posts/1158964950945383

"Měli jsme pak zase šance srovnat, ale bohužel. První třetina byla dobrá, druhá ne, třetí byla podle mě velmi dobrá a skončilo to 3:2 pro Švédy. Je to blbý, ale třeba se můžeme od toho výkonu aspoň odrazit, hráli jsme úplně jiný hokej než proti Rusům," prohlásil.

Duel s Ruskem podle něj tým hodil rychle za hlavu. "Zápasy jsou rychle za sebou, něco jsme si k tomu řekli už v sobotu a v neděli jsme se k tomu už vůbec nevraceli. Věděli jsme, že to byla ostuda, a chtěli jsme ji napravit," připojil Novotný.

Tabulka turnaje: 1. Rusko 2 1 1 0 0 10:4 5 2. Finsko 2 1 0 1 0 6:6 4 3. Švédsko 3 1 0 1 1 7:8 4 4. ČR 3 0 1 0 2 8:13 2 Tabulka Euro Hockey Tour: 1. Rusko 5 3 1 0 1 19:10 11 2. Finsko 5 3 0 1 1 12:9 10 3. Švédsko 6 2 0 1 3 11:17 7 4. ČR 6 1 1 0 4 15:21 5

"Porážka se Švédskem nás mrzí, protože nakročeno bylo dobře, vedli jsme 2:0, ale oni srovnali. Je potřeba respektovat i sílu soupeře, ale měli jsme si to pohlídat. Není vůbec nic příjemného, když vedete 2:0 a dopadne to takhle. Ale stává se to taky, je to hokej. Za ten zápas musím tým pochválit, odehrál ho opravdu dobře," řekl Novotný.

Švédský brankář Lars Johansson chytá střelu Jiřího Sekáče. Maxim Shemetov

V závěru měl šanci vyrovnat na 3:3, ale před Larsem Johanssonem neuspěl. Přiznal, že tým na turnaji svazovala křeč v koncovce. "Já jsem to mohl dvacet vteřin před koncem víc potáhnout. Vjel jsem tam mezi tři hráče a chtěl jsem to napálit. Bohužel. Měli jsme i v přesilovkách hodně šancí, musíme minimálně jednu využít, pak nám ten gól chyběl," uvedl.

Do reprezentace se účastník osmi mistrovství světa i olympijských her v Soči 2014 vrátil poprvé od domácího šampionátu v roce 2015 v Praze. "Je to těžký a rychlý. Na nic není čas. Bude mi 36 let, pomáhal jsem, jak to šlo. Na rovinu, po tom Rusku jsem se cítil úplně šíleně. Ale to mě neomlouvá," prohlásil.

Společná parta

"Bylo to těžké, ale beru to jako dobrou prověrku. Dneska to konečně sedlo naší lajně i celému týmu. Vždycky to může být lepší. Řeknu na rovinu, že jsem měl hrát líp, o tom žádná. Uvidíme, jak to všechno bude dál," zhodnotil Novotný své představení.

I přes zlepšenou hru oproti sobotě označil turnaj za neúspěšný. "Byli jsme tady jedna parta, vymačkali ze sebe maximum. Zajímavé je, že vlastně stačil jeden gól proti Švédsku, kdybychom ho dali my a vyhráli a říkali bychom, jak byl turnaj super, protože máme pět bodů. Rozhodovaly detaily," dodal Novotný.