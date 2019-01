Esa nesplnila úkol, říkal střelec jediné branky proti Američanům

"Zklamání je veliké," měl jasno útočník Martin Kaut, autor jediné branky proti Američanům. „Nebudeme si nic nalhávat, na nic si hrát. Ale hráči, na kterých to mělo stát, prostě zklamali. Jenom díky (brankáři) Lukáši Dostálovi výsledky dopadly, jak dopadly. Když se vrátím ke čtvrtfinále, viděli jste střely: Dosty měl čtyřicet zákroků a my snad dvacet střel. Všude se psalo, jak tady máme ofenzivní esa, ale ta esa moc nesplnila svůj úkol. Hodnotí se to špatně."

Po kontaktním gólu se přitom Češi ještě nadechli k závěrečnému tlaku, ale šance nepřicházely.

Český útočník Jakub Lauko (vlevo) a Američan Quinn Hughes (7).

"Celý turnaj nás trápila koncovka a co si budeme povídat, Amerika byla jednoznačně lepší," hodnotil český Martin Nečas, který se na led dostával v lajně s Kautem a Filipem Zadinou. Kouč Václav Varaďa se vrátil k jejich spojení. Bez výraznějšího efektu...

„Jediný světlý článek z našeho týmu na turnaji byl pravděpodobně jen Lukáš Dostál," usoudil zklamaný Nečas. „Před turnajem jsme si vše představovali jinak. Ve skupině jsme neměli úplně špatné zápasy, ale nedávali jsme góly a nevítězili. Přesilovka nám začala fungovat až ke konci, kdy už bylo pozdě. Vázlo nám založení útoku, byli jsme často pod tlakem a odhazovali puky ven. Když už jsme měli nějaké šance, tak nám to tam nepadlo. Občas to tak bohužel bývá."

Útočník Jakub Lauko ocenil aspoň nasazení týmu. „Každý jsme tam nechali všechno. Hráli jsme jako tým, máme motto jeden za všechny, všichni za jednoho. To tam dnes bylo, ale bohužel to nestačilo," posteskl si. „Kdybych měl někoho vychválit, tak určitě Dostyho (Lukáše Dostála). Odchytal neuvěřitelný turnaj, a když byl v bráně, předváděl neskutečné výkony. Nebýt jeho, mohlo by vše vypadat ještě úplně jinak," pravil na adresu gólmana, který se stal hrdinou. Ani jeho zákroky ale k postupu nestačily.

"Bylo tam plno pozitivních věcí, ale bohužel jsme to nedotáhli do vítězného konce," přemítal Dostál, brankář hostující z Komety v prvoligové Třebíči. Teď stál proti zámořským střelcům. „Jak jsme snížili na 1:2, tak jsme měli naději. Bohužel, nedopadlo to. Je to zklamání. S kluky z ročníku 1999 jsme vytvořili fakt super kolektiv, tahle parta mi bude chybět. Podobnou jsem opravdu dlouho nezažil."

Martin Kaut (16) se raduje z gólu proti Američanům, za ním je Jan Jeník (14).

