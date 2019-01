V Síni slávy českého hokeje je už třináct zlatých hochů z Nagana

Z 23 zlatých hochů z Nagana jich tak figuruje v Síni slávy celkem třináct, už dříve do ní vstoupili Hašek, Jágr, Reichel, V. Růžička, M. Straka, Dopita, F. Kučera, Lang, Patera, M. Procházka a Špaček.

Čtyřiačtyřicetiletý bývalý obránce Hamrlík žije od skončení kariéry v zámoří, odkud nepřijel a z rodinných důvodů se omluvil. Za reprezentaci odehrál 39 utkání a vrchol s ní zažil právě na ZOH 1998, do NHL byl kdysi draftován jako jednička a sehrál tam 1395 zápasů.

Bývalý hokejový obránce Roman Hamrlík.

Lukáš Machalínek, ČTK

O tři roky starší někdejší útočník Ručinský patřil mezi pilíře zlaté generace, tituly mistra světa získal v letech 1999, 2001 a 2005. V národním mužstvu odehrál litvínovský patriot 93 utkání, v NHL jich bylo 961 a v sezoně 2016/2017 byl ve funkci generálního manažera reprezentace. Osmapadesátiletý bývalý útočník Válek je z jihlavské líhně a ještě za Československo sehrál 83 utkání. Dvaaosmdesátiletý trenér Uher zažil na střídačce největší slávu jako Bukačův asistent při zlatu na MS 1996.

Bývalý hokejový hráč a trenér Zdeněk Uher.

Josef Vostárek, ČTK

Síň slávy českého hokeje vznikla v roce 2008 a po doplnění novou čtveřicí zahrnuje celkem 134 osobností, které se výraznou měrou zasloužily o úspěchy tuzemského hokeje.

Koncem minulého roku se do čela dvanáctičlenné návrhové komise po Bohuslavu Ebermannovi vrátil Dominik Hašek, který striktně trval na tom, že v souladu se statusem je pro uvedení do Síně slávy českého hokeje zapotřebí, aby nominaci schválily alespoň dvě třetiny jejích žijících členů. „Proto možná nastalo zdržení, ale těší mě, že jsme se dočkali uvedení nových osobností do této galerie legend," poznamenal Hašek.

Bývalý hokejový útočník Oldřich Válek.

Luboš Pavlíček, ČTK