Válek nevěřil, že vstoupí mezi legendy. Na hokeji je mu zima, raději vede poustevnický život

Na ledě byl vždycky jako tank. Nebál se jít do žádného souboje, ani vystřelit, svým důrazem Oldřich Válek každého soupeře strašil, i proto měl možná přezdívku El Obro. Při úterním uvedení do Síně slávy českého hokeje byl někdejší jihlavský útočník a mistr světa z roku 1985 hodně dojatý.

„Úplně se mi stáhlo hrdlo z toho největšího ocenění, kterého může hokejista u nás dosáhnout. Pro mě to je ohromná čest, ale taky vidím, že tímhle pro mě už opravdu všechno končí," říkal svérázně 58letý Válek, jenž nervozitu před ceremoniálem marně zaháněl cigaretou. „Spadlo to ze mě, až když zhasla světla kamer," usmál se.

Svému zařazení mezi legendy nejprve ani nechtěl věřit. „Když mi volal Dominik Hašek jako šéf návrhové komise, tak jsem ho nejdřív ani nepoznal po hlase. Pak mě musel dlouho ubezpečovat, že si nedělá srandu. Když říkal, že mám přijet do Prahy, tak mě napadlo, sakra to už je vážný," vykládal Válek, jenž byl u čtyř titulů ligových triumfů Dukly v řadě.

Bývalý hokejový útočník Oldřich Válek.

Luboš Pavlíček, ČTK

„Pro mě bude hokej navždy spojený s panem Neveselým, a tak jsem byl moc rád, že sem dorazil taky," připomněl trenéra Jihlavy i reprezentace, který provázel celou Válkovu kariéru. Vedle zlata z pražského MS ji zdobí i světové stříbro 1983 a bronz ze šampionátu v roce 1989. Za reprezentaci odehrál 83 utkání a dal 26 branek. V nejvyšší soutěži sehrál 482 utkání a vstřelil 249 gólů. „To už je pryč, teď žiju poustevnickým životem v Moravských Budějovicích a doma hlídám tři pejsky. Na zimák to mám sice jen 500 metrů, ale nechce se mi tam mrznout, a takže jsem rád, že vůbec chodím, takže na hokej koukám jen v televizi," říkal Válek

V posledních třech letech prodělal operaci kyčle i kolena. „Obojí mě vyměnili jako Terminátorovi, ale každý krok cítím. Prodělal jsem i boreliózu, nechci už nic pokoušet," přiblížil bývalý útočník. Naposledy stál na bruslích v roce 2015 při jubilejní exhibici mistrů světa z Prahy. „Od toho titulu uběhla spousta let, pro mě je ale pořád nezapomenutelnou věcí. Byl jsem kluk z ulice, kterého vychovávala babička, a taky velký průšvihář. Někdy jsme dělali i psí kusy, až se dneska těm historkám nestačím divit. Držela se ale parta. Teď tak nějak cítím větší nevraživost mezi hráči, což je asi způsobené i dobou. Neškodilo by víc vzájemné úcty," řekl Válek, jemuž se nesplnil jen sen o zámoří.

Do Síně slávy českého hokeje byli uvedeni někdejší trenér Zdeněk Uher a bývalí hráči Martin Ručinský, Oldřich Válek a Roman Hamrlík, kterého zastoupil jeho otec Zdeněk Hamrlík. Ocenění předali prezident Českého svazu ledního hokeje Tomáš Král (vlevo) a šéf návrhové komise Dominik Hašek.

Michal Kamaryt, ČTK

„Všichni mi tvrdili, že bych se tam stylem hry hodil, jenže já se na utkání NHL ani jako divák nikdy nedostal. Draftovala mě Minnesota a měla na mě práva, ale když o mě po mistrovství světa v roce 1989 stál Quebec, zámořské kluby se mezi sebou nedokázaly dohodnout a já mazal na sever do Finska," řekl Válek, jenž se tak nově řadí mezi 134 osobností českého a československého hokeje zařazených za jedenáct let existence do tuzemské Síně slávy. „Jsem za takovou poctu strašně rád, vnímám to jako obrovskou čest ocitnout se mezi velkými postavami našeho hokeje," dodal.