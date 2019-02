O reprezentaci už nechtěl slyšet. V Plzni ale všichni řekli, ať se jdu porvat, říká útočník

Zranění ze soulské olympijské generálky proti Finům přesně před rokem připravilo Milana Gulaše o debut na velké hokejové akci. Plzeňský útočník se při předčasném návratu z Koreje zařekl, že reprezentační smůly měl už dost a národní tým pro něj přestalo být téma. Teď je ale všechno jinak, ve 33 letech hlásí návrat do českého dresu.

Co se změnilo, že jste nyní pozvánku přijal?

Těch aspektů bylo víc. Měl jsem pohovor s novými trenéry národního týmu, bavili jsme se na tohle téma i s generálním manažerem Strakou a ze všech stran mi bylo naznačeno, abych se o to místo v reprezentaci ještě porval. Takže jsem svůj postoj přehodnotil pod dojmem názorů spousty lidí v Plzni. Nakonec i rodina mi doporučovala do toho jít, a tak si vyrazím užít skvělý hokej na mezistátní úrovni.

Před devíti a pěti lety jste byl už v dějišti MS, ale nakonec jste se nevešel na soupisku a vaše smůla vyvrcholila loni těsně před Pchjongčchangem, kam jste měl už jistou nominaci. Napadlo vás, proč zrovna vy máte takový pech?

V Koreji mi taková myšlenka bleskla hlavou, byl jsem smutný a říkal si, že už repre přenechám jiným, ale už nemá smysl se babrat v tom, co bylo. Někdo má prostě cestu do reprezentačního dresu na vrcholných akcích složitější a já byl zřejmě osudem vybrán, abych šel tou nejobtížnější trasou. Rozhodně teď nemám žádné vyhlídky třeba směrem k bratislavskému šampionátu. Když to vyjde, tak fajn, jinak se ale nic neděje. Spíš si chci užít každý zápas, protože nevím, který bude pro mě opravdu posledním v reprezentaci.

Milan Gulaš na srazu hokejové reprezentace.

Milan Malíček, Právo

Dokážete skutečně tři měsíce před šampionátem hrát s takovým nadhledem?

Pro reprezentační tým by rozhodně byl důležitý dobrý výsledek ve Švédsku, aby se všichni utvrdili, že nastolená cesta je správná. V sestavě všech tří soupeřů jsou mladí kluci, takže zápasy budou hlavně o bruslení. Pro sebe si od toho ale nechci radši nic slibovat, jen bych si přál přenést aktuální herní pohodu z Plzně i do českého dresu.

Čím to, že Škodu tak zvednul prosincový příchod Jana Kováře?

Pro nás to byl doslova dar z nebes. Přesně takového útočníka jsme potřebovali, vnesl klid do hry i do koncovky. Za všechno mluví pohled na tabulku. Než se vrátil ze zámoří, byli jsme desátí, teď už jsme třetí.

Vy sám jste vedle něj skutečně hodně pookřál.

Děsně mě s ním hokej baví a rozhodně zvedá moje výkony. Vím, jak je Kovi silný na puku, víceméně hru jeden na jednoho nechávám na něm. A když jdou na něj dva soupeři, dokáže mi nahrát puk, takže mi stačí hledat si pozici a jít do střely. Cítím, že mezi námi funguje neskutečná chemie, to je úžasné.

Reprezentační trenér Říha k vám chtěl dát na černou práci matadora Birnera. Bude vám po jeho zranění sedět na křídle Zdráhal?

Přál bych si, aby lajna pěkně fungovala, jako v Plzni. S Kovim jsme dost hračičkové a sedí k nám dvacetiletý kluk v podobě Poura. Jde ale i o to, jestli ten mladý umí naslouchat.