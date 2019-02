Čeští hokejisté se pokusí poprvé v sezoně zdolat Švédy. V jaké sestavě nastoupí?

Čeští hokejisté se pokusí při vstupu do Švédských her ve Stockholmu poprvé v této sezoně bodovat se Švédskem a v případě vítězství za tři body se před něj mohou posunout z posledního místa Euro Hockey Tour. Svěřenci trenéra Miloše Říhy staršího na minulých dvou turnajích podlehli výběru Tří korunek shodně 2:3. Čtvrteční zápas v hale Hovet začne v 19:00.

Češi mají na kontě ze šesti utkání pět bodů, o dva méně než Švédové. "Budeme se teď starat trošku více o výsledek. Chtěli jsme si kluky trošku ohrát, dát jim trochu volnosti, ale teď už to nebudeme tak otvírat. Budeme hrát víc takticky," řekl kouč Říha.

Národní tým před listopadovou Karjalou i prosincovým Channel One Cupem ještě dnes trénoval doma a do dějiště turnaje zamířil až odpoledne. Tentokrát zvolil dopolední odlet a podvečerní trénink v hale Hovet. "Abychom si vyzkoušeli halu," uvedl Říha.

V brance nastoupí Hrubec

V brance nastoupí proti Švédsku Šimon Hrubec, Roman Will mu bude krýt záda a musí si na debut v národním týmu počkat. Stejně tak útočníci Radek Koblížek a Lukáš Rousek, kteří zůstanou v úvodním vystoupení na pozici náhradníků stejně jako Matěj Stránský, Roman Horák a obránce Jakub Galvas.

Český tým byl dnes poprvé kompletní, protože až ve švédské metropoli se připojil útočník Jiří Sekáč z Kazaně, která ještě v úterý hrála proti Nižnímu Novgorodu.

"Na turnaji si zahrají všichni. Chtěli bychom to poskládat tak, aby dvě pětky byly zkušené, a ty další dvě poskládáme z hráčů, z kterých budeme sestavu míchat," plánoval Říha.

Zlomí černou sérii se Švédy?

Celkově český tým se Švédskem prohrál ve vzájemných duelech čtyřikrát za sebou. Uspěl naposledy v dubnu loňského roku na domácím turnaji Euro Hockey Tour v Pardubicích po výsledku 3:1.

"Počítáme, že v zápasech budou rozhodovat takové ty klasické věci. To znamená přesilové hry, vhazování a hlavně góly. Minule jsme si se Švédskem vytvořili šancí dost a zrazovala nás koncovka," připomněl Říha poslední prohru z Moskvy.

"Švédové budou doma, takže budou daleko aktivnější. Nemohli nás moc překonat ve středním pásmu, ale v minulém zápase na to trošku přišli. Budou hrát protečované puky k nám do třetiny a chodit za tím. Nesmíme dělat chyby, musíme rychle dostávat puk ze třetiny, pomáhat si v blocích a nebýt vylučovaní. Máme docela silný útok a potřebujeme, aby si v útočném pásmu dovolili a ohrozili bránu," prohlásil Říha.

Nastoupí útočné trio bratří Zohornů

Poprvé v historii českého hokeje nastoupí celé útočné trio bratrů Hynek, Tomáš a Radim Zohornové. "Měla by to být taková úderná třetí lajna. Jsou to důrazní hráči, dokážou si vyhovět a měli by takovým otravným způsobem rozbíjet obranu. Myslím, že si to zaslouží a sedne si to. Jsem tady v očekávání, ale věřím tomu, že to bude lajna, která by mohla zápas rozhodnout," doplnil Říha.

Na návrat do národního týmu poprvé od loňského února se těší útočník Milan Gulaš z Plzně, který bude kapitánem týmu. "Turnaj ve Švédsku bude úžasná věc, já to tam znám," řekl hráč, který v letech 2013 až 2017 působil ve Färjestadu.

Doufá v lepší výsledek, než byla dvě čtvrtá místa z minulých dvou vystoupení v sezoně. "Furt jsou to turnaje, v kterých v uvozovkách o nic nejde, ale už by bylo dobré, aby se všichni utvrdili v tom, že nastolená cesta je dobrá. Budeme se snažit udělat v zápasech co nejlepší výsledek," dodal Gulaš.