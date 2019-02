Hrdina Kovář děkoval za góly do prázdné branky, kouč chválil zkušené hráče

Čeští hokejisté v úvodním vystoupení na Švédských hrách ve Stockholmu vyhráli nad domácím Švédskem jasně 5:2. "Rozhodly přesilovky. A naši zkušení hráči, myslím, že to bylo jasně vidět. Všechny musím pochválit," nešetřil spokojeností po utkání český trenér Miloš Říha. Hattrickem se blýskl útočník Jan Kovář. Je dobře, když se vyhraje první zápas. Do turnaje se jde líp, doufám, že budeme stejně pokračovat i dál," přál si střelec.

Podle trenéra Říhy měl český tým utkání pod kontrolou od samého začátku. "Myslím, že jsme od začátku byli o trošku lepší. Malinko nás zarazil jejich gól. Ale co jsme od Švédů předpokládali, na to naši hráči zareagovali velmi dobře," hodnotil zápas zkušený český kouč.

Před druhou třetinou dal český týmu upravil taktiku. "Kluci dostali pokyn, jak vytáhnout střední pásmo. Předtím jsme se tam horko těžko dostávali, potom se nám to dařilo dlouhými přihrávkami," upozornil Říha. A výsledek se dostavil v podobě pohodové výhry. "My už jsme se Švédy odehráli oba předchozí zápasy výborně, akorát jsme nedávali góly. Bohužel, střelce jsme neměli. Až teď ano," dodal.

Říhův tým jej našel v útočníkovi Janu Kovářovi, jenž se trefil za záda švédského gólmana hned třikrát. "Měl jsem štěstí, dával jsem dva góly prakticky do prázdné branky. Kluci mi to krásně dali. A když dáte dva góly, člověk si více věří na hokejce. Trefil jsem to a jsem za to rád. V reprezentaci jsem dal hattrick akorát ve dvacítkách. Jinak ne. Moc jich nedávám, takže si to pamatuju," smála se hlavní hvězda duelu.

Na zápas jistě nezapomene ani útočník Radim Zohorna, který vytvořil historicky první útočné trio bratrů s Tomášem a Hynkem. "Byl to neskutečný zážitek, ještě to vstřebávám. Když jsme šli všichni tři na buly, tak to byly strašné emoce. Fakt nepopsatelné. Byl to náš sen a konečně se nám splnil. Doufám, že je to jen začátek," zářil nadšením.

"Je to o to krásnější, že jsme vyhráli. Měli jsme i šance, a kdyby dala naše lajna ještě gól, tak by to korunoval. Ale jestli nám bude trenér věřit a dá nás znovu do lajny, věřím, že to prolomíme," doplnil optimisticky.