Češi si po výborném výkonu vyšlápli i na Finy. Vyhrají po 25 letech Švédské hry?

Včera

Turnaj pěti zemí hráčů do 19 let v Turku (Finsko): ČR - Švýcarsko 4:3 (2:0, 1:3, 1:0). Branky: 5. a 54. Sedlák, 5. Brož, 33. Bambula - 23. Schwab, 37. Fleury, 40. Wetter. Švédsko - Německo 7:0 (2:0, 5:0, 0:0). Turnaj čtyř zemí hráčů do 16 let v Pieksämäki (Finsko): Finsko - ČR 3:1 (1:0, 2:1, 0:0). Branky: 15. a 24. Tuomaala, 22. Huuhtanen - 25. Ramik. Švédsko - Rusko 4:2 (0:0, 2:1, 2:1).