Švédské hry ovládli, čeští hokejisté se ale s nimi rozloučili porážkou od Rusů

Rozhodlo to, že Rusové dali tři góly a my jen jeden. Myslím, že my jsme hráli dobře do té doby, než dali Rusové první gól. Pak se to trošku otočilo a zvedlo jim to sebevědomí. My jsme jim nechali trochu moc prostoru a to se samozřejmě Rusům líbí. Kvůli tomu vznikly další chyby a oni přidali další góly. Přesto jsme tam měli nějaké šance, kdy jsme mohli dát další góly a mohli jim to ještě zkomplikovat, ale je to prostě o gólech. Samozřejmě jsme chtěli vyhrát i tento třetí zápas, ale jinak super, že se nám podařilo vyhrát celý turnaj.