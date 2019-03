Mistrovství světa je rozlosováno. Češi začnou doma s Ruskem

To bude začátek, Češi začnou proti jednomu z favoritů. Mistrovství světa hokejových dvacítek se po dvanácti letech vrátí do Česka. Šampionát se uskuteční od 26. prosince do 5. ledna 2020 v Ostravě a Třinci. Český tým zahájí turnaj v Ostravě proti Rusku.