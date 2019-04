HOKEJ ONLINE: Češi inkasovali! Náskok se zase tenčí

České hokejisty čeká dnes v Karlových Varech první ze dvou zápasů proti Německu v rámci Euro Hockey Challenge. Kouč Miloš Říha dá v brankovišti prostor Jakubu Kovářovi, ve čtvrtek v druhém utkání by měl chytat Patrik Bartošák. Utkání sledujte od 17:20 (vysílá ČT sport) v podrobné online reportáži na Sport.cz.

Češi oba dosavadní přípravné zápasy před mistrovstvím světa na Slovensku vyhráli. Minulý týden porazili Rakousko ve Znojmě 3:1 a v sobotu v odvetě v Linci 5:4 po samostatných nájezdech.

"Myslím, že to bude zase něco úplně jiného. Rakušané byli mladé mužstvo, které jezdilo a bylo nepříjemné. Němci budou hrát podle mého názoru opatrněji a nebudou to na nás tak zkoušet. Budou hrát z nějaké obrany a my se zase budeme muset přes tu jejich obranu dostávat," očekává trenér Říha.