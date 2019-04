Říha povolává plzeňský tandem a oslovil i tři vyřazené z play off NHL

„Gulaš s Kovářem by měli být už v Nitře, kde budeme celý příští týden mít soustředění zakončené dvěma zápasy proti Slovensku," řekl Říha, jenž předpokládá, že na Velikonoční pondělí budou v Nitře s týmem už i dříve jasné posily z Philadelphie - obránce Radko Gudas a útočník Jakub Voráček. „Mají tam oba dorazit," dodává.

Uvažuje i o dalším posílení ze zámoří. „Ruttu, Paláta i Simona jsme oslovili, začala jednání. Máme zájem určitě o dva z nich a třetí se bude muset ukázat, ale nebylo by seriózní konkretizovat. Nemyslím to ale tak, že bychom někomu něco slíbili, to v žádném případě. Každý z těch kluků má i své problémy, nějaké vyřizování nebo i stěhování, musíme taky počkat na výstupní prohlídky. Každopádně bych chtěl, aby byli u národního mužstva co nejdřív, jak to půjde," prohlásil Říha.

Filip Chytil a lékař týmu Tomáš Vyskočil během tréninku hokejové reprezentace.

Vlastimil Vacek, Právo

Čeká rovněž na vývoj zdravotního stavu útočníka Filipa Chytila z NY Rangers, který se k týmu připojil už v pondělí v Karlových Varech. „Je po zranění, lehce trénuje a čekáme, ale příští týden už by měl na Slovensku nastoupit, aby se vědělo, jak na tom je," uvedl kouč.

Dosavadní trápení národního týmu v přípravě si vysvětluje i určitou nominační nervozitou. „Kluci o tom přemýšlí a dost to řeší a jsou taky nervózní, což bylo vidět. Když někdo udělal chybu, tak už se díval směrem ke střídačce, jak jsme si to my zapisovali. Je to těžké, pro ně i pro nás. Oni odvedli kus práce, měsíc dřeli a každý čeká, kdo z toho vypadne. Nemáme v povaze hodit to za hlavu, ale všichni vědí, že se bude škrtat, protože ještě dost hráčů dorazí," řekl Říha k tvoření kádru tři týdny před šampionátem.