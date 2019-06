Zlatý hattrick Pastrňáka! Víc triumfů už mají jen Jágr, Hašek a Martinec

Z osobního pohledu má Pastrňák za sebou nejvydařenější sezonu kariéry, byť k úplné dokonalosti mu chyběl zisk Stanleyova poháru, o který jeho Boston přišel až v rozhodujícím sedmém finále play off NHL. „Poslední porážka ještě pořád bolí a bude to asi (smutná) vzpomínka do konce života. Je to velké zklamání, ale zároveň i zkušenost a jsem rád, že jsem si mohl finále Stanley Cupu zahrát," vzkázal v předtočeném videu Pastrňák, místo kterého se na pódiu objevila jeho maminka Marcela.

Havířovský odchovanec si ve své páté sezoně v NHL vytvořil bodové maximum, když v 66 zápasech základní části vstřelil 38 gólů a přidal 43 asistencí, a stal se tak nejproduktivnějším Čechem ročníku zámořské soutěže. Ve 24 utkáních vyřazovacích bojů pak přidal 9 branek a 10 přesných nahrávek.

Elitní desítka ankety Zlatá hokejka 2019: 1. David Pastrňák Boston/NHL 464 b. 2. Tomáš Hertl San Jose/NHL 405 3. Jakub Voráček Philadelphia/NHL 403 4. David Krejčí Boston/NHL 336 5. Michael Frolík Calgary/NHL 233 6. Filip Hronek Detroit/NHL 231 7. Dominik Kubalík Ambri-Piotta/Švýc. 215 8. Jan Kovář Plzeň 204 9. David Rittich Calgary/NHL 132 10. Milan Gulaš Plzeň 127

Pastrňák ovládl všechny tři části ankety, v níž svými hlasy rozhodují zástupci Českého hokeje, extraligoví a reprezentační trenéři a hokejoví novináři. V rozhodujícím třetím kole ho na první příčku zařadilo 28 z 50 hlasujících, zatímco Voráček figuroval na nejvyšší příčce na 11, Hertl na 8, Jan Kovář na 2 a Filip Hronek na jednom hlasovacím lístku.

Třiadvacetiletý Pastrňák získal 76 centimetrů vysokou a 25 kilogramů vážící bronzovou trofej poprvé v roce 2017, kdy se stal jejím nejmladším vítězem. Letošním třetím triumfem v tradiční anketě předstihl Jana Suchého, Františka Pospíšila, Vladimíra Růžičku a Patrika Eliáše, kteří zvítězili dvakrát a vyrovnal Milana Nového.

Víc triumfů mají jen Jágr, Hašek a Martinec

Více triumfů už mají jen Vladimír Martinec (4), Dominik Hašek (5) a rekordman ankety Jaromír Jágr (12). Pastrňák je právě po Jágrovi jediným hokejistou, který Zlatou hokejku opanoval třikrát v řadě (majitel a útočník Rytířů zvítězil mezi lety 2005 až 2008 dokonce čtyřikrát za sebou).

Složení nejlepší desítky 51. ročníku ankety vzešlo z dvoukolového hlasování. V rozhodujícím třetím kole se výsledky předchozích hlasování nezapočítávaly, elitní desítka tak začínala od nuly.

Doprovodné ankety: Nejlepší junior Lukáš Dostál (Třebíč/Ilves Tampere) Nejlepší hokejistka Denisa Křížová (Boston Pride) Nejlepší para hokejista Michal Geier (SHK Mustangové Pardubice)

Hertl při čtvrté účasti mezi nejlepšími vyrovnal druhým místem svoje dosavadní nejlepší umístění z roku 2016. Třeba kouč národního týmu Miloš Říha starší zařadil Hertla na první místo. Voráček, vítěz ankety z roku 2015, skončil po druhých místech v uplynulých dvou sezónách třetí, čtvrtý David Krejčí, vítěz z roku 2013, se devátou účastí v Top Ten vyrovnal Františku Pospíšilovi, Ivanu Hlinkovi, Jiřímu Holíkovi a Patriku Eliášovi.

Krejčí se ze stejného důvodu jako je klubový spoluhráč z Bostonu slavnostního galavečeru nemohl zúčastnit, z elitní desítky se vyhlášení ve Fóru Karlín omluvili ještě Michael Frolík, Dominik Kubalík a Milan Gulaš.